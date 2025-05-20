Η Lorde ανοίγεται για την εμπειρία της με τη διατροφική διαταραχή

Η Lorde μιλάει σχετικά με τα πρόσφατα ζητήματα υγείας της. Σε ένα εξώφυλλο του Rolling Stone που δημοσιεύτηκε στις 15 Μαΐου, η τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι ανέπτυξε τροφική διαταραχή και μίλησε ανοιχτά για τις εμπειρίες της, θυμούμενη πώς «νήστευε» και παρακολουθούσε εμμονικά την πρόσληψη θερμίδων της.

Η Lorde δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα κατά την προώθηση του άλμπουμ της το 2021, Solar Power. Την ημέρα που κυκλοφόρησε, ένιωθε αδύνατη αλλά και «όχι αρκετά αδύνατη», οδηγώντας την σε πιο ακραία μέτρα. «Ήμουν τόσο πεινασμένη και τόσο αδύναμη», είπε. «Ήμουν στην τηλεόραση εκείνο το πρωί και δεν έφαγα γιατί ήθελα η κοιλιά μου να φαίνεται μικρή μέσα στο φόρεμα. Ήταν σαν να μου ρουφάει τη ζωτική δύναμη ή κάτι τέτοιο».

Μέχρι το 2022, όταν ξεκίνησε μια παγκόσμια περιοδεία για το άλμπουμ, η Lorde δεν είχε ακόμα παραδεχτεί στον εαυτό της ότι οι συνήθειές της είχαν εξελιχθεί σε τροφική διαταραχή. Είχε αντικρουόμενα συναισθήματα. Από τη μία, λάτρευε πολλά πράγματα στην περιοδεία, και ακόμη είχε γράψει στο ενημερωτικό της email ότι οι εμφανίσεις του Solar Power είχαν «διορθώσει πολλά» μέσα της, αλλά από την άλλη, έδινε μια ιδιωτική, εσωτερική μάχη.

«Δεν ξέρω πώς μπορούν να ισχύουν και τα δύο: ότι ζω αυτή την υπέροχη, πλούσια εμπειρία των συναυλιών και συναντώ αυτά τα παιδιά, και όμως κοιτάζω τις φωτογραφίες μετά και νιώθω βαθιά απέχθεια βλέποντας την όμορφη, μικρή κοιλιά μου, πιστεύοντας ότι ήταν τόσο ατιμωτική η κατάσταση στην οποία την άφησα να φτάσει», εξήγησε.

Η Lorde πρώτη φορά υπαινίχθηκε ότι πάλευε με τροφική διαταραχή στο remix της επιτυχίας της Charli XCX «Girl, so confusing». «Ήμουν τόσο χαμένη στο μυαλό μου και φοβόμουν να είμαι στις φωτογραφίες σου», τραγούδησε. «Γιατί τα τελευταία χρόνια, ήμουν σε πόλεμο με το σώμα μου / Προσπάθησα να νηστέψω για να γίνω πιο αδύνατη, και μετά πήρα όλο το βάρος πίσω».

Δεν ήταν μέχρι το τέλος του 2023, όταν πέρασε από έναν χωρισμό και μετακόμισε στη Νέα Υόρκη, που συνειδητοποίησε ότι οι διατροφικές της συνήθειες δεν της έκαναν καλό. Αντίθετα, λέει πως μόλις άρχισε να μην ασχολείται τόσο με τις θερμίδες και τους περιορισμούς, άνοιξαν οι δημιουργικές της πύλες, κάτι που τη βοήθησε να δημιουργήσει το επερχόμενο άλμπουμ της, Virgin.

«Είχα όλη αυτή την ενέργεια για να δημιουργώ πράγματα», είπε. «Μπορούσα να δω ότι αν κόψω αυτό το σκοινί, ίσως θα πάρω πίσω κάτι που χρειαζόμουν για να κάνω τη δουλειά μου. Και ήταν απόλυτα αληθινό. Τα πήρα όλα πίσω, και πολύ περισσότερα».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.