Μετά το live της Κυριακής και την αποχώρηση του Δημήτρη Μπίτζιου, στο σπίτι βρίσκονται πλέον 14 συγκάτοικοι. Όσα ακολούθησαν τη βραδιά του live θα τα παρακολουθήσουμε στο νέο επεισόδιο του BIG BROTHER, απόψε Τρίτη 20 Μαΐου στις 23.15 στον ΣΚΑΪ.

Δείτε το τρέιλερ:

Η στάση του Χρήστου Ντεντόπουλου την ώρα του live σχολιάζεται ανοιχτά από τη Ζωή Ασουμανάκη. Ο 40χρονος αγρότης «σηκώνει το γάντι» και μία νέα ένταση προκύπτει. Αποδέκτης του ξεσπάσματός του δεν είναι όμως μόνο η Ζωή, αλλά και ο Γιάννης Λορένζο Κύρτσης.

Δείτε Exclusive αποσπάσματα:

Η νέα εβδομάδα εκκινεί και τις διαδικασίες για την ανάδειξη του νέου αρχηγού. Το task room γεμίζει πορτραίτα και οι συγκάτοικοι μετά από κλήρωση θα μπαίνουν στο δωμάτιο και θα ξεσπούν στο πορτραίτο του ατόμου που δεν θέλουν. Η εικόνα εκείνου που θα μείνει ανέπαφη θα δώσει και τον νέο αρχηγό, ο οποίος αυτή την εβδομάδα, εκτός από την ασυλία, θα έχει ένα ακόμα πλεονέκτημα!

Μία απρόβλεπτη συμμαχία συζητιέται μεταξύ των γυναικών στην πισίνα. Μπορούν να ξεπεράσουν τις προσωπικές τους διαφορές και να ενωθούν ισχυροποιώντας την παρουσία τους στο σπίτι; Η Ζωή δείχνει να προβληματίζεται από τα όσα ακούει, ωστόσο επιλέγει να τα συζητήσει με τον Μπάμπη Καρατζά…

Κάθε μέρα στο σπίτι του BIG BROTHER φέρνει και κάτι ξεχωριστό. Αν θέλεις να ενημερώνεσαι για όλα σε πραγματικό χρόνο, συνδέσου με το σπίτι μέσω live streaming στο skai.gr/tv και το ΣΚΑΪ HYBRID!

Ακολουθείστε τον Big Brother στα social media:

facebook

instagram

tiktok

Χ

#BigBrotherGR

#BBGR

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.