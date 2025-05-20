Λογαριασμός
Υπερήφανος για την Κλαυδία ο Γιάννης Αντετοκούνμπο – Δείτε το post του

Ο Greek Freak έδωσε με τον δικό του τρόπο τα συγχαρητήρια του στην παλιά του φίλη, για την 6η θέση που κατέκτησε στη Eurovision

kalvdia

Με ένα story στο Instagram, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδωσε με τον δικό του τρόπο τα συγχαρητήρια του στην Κλαυδία, για την 6η θέση που κατέκτησε στη Eurovision

«Είμαι υπερήφανος για σένα» έγραψε ο Greek Freak, δημοσιεύοντας μία φωτογραφία της Κλαυδίας από την εμφάνισή της στη Eurovision, ενώ παίζει «χαλί» η Αστερομάτα. 

ποστ αντετοκουμπο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και η Κλαυδία γνωρίζονται εδώ και χρόνια και είναι καλοί φίλοι. 

Μάλιστα, το 2018 η 16χρονη τότε τραγουδίστρια του είχε ευχηθεί για τα γενέθλιά του, ποστάροντας ένα VIDEO που της είχε στείλει ο Αντετοκούνμπο.

««Τσιμπήστε με! Χαρούμενα καθυστερημένα γενέθλια στον πιο καταπληκτικό, ταλαντούχο, όμορφο και εργατικό άνθρωπο που υπάρχει! Σε αγαπάω και σε στηρίζω! Να ξέρεις ότι αυτά τα 10 δευτερόλεπτα μου έφτιαξαν τη μέρα! Είσαι ο καλύτερος, σου εύχομαι όλα τα καλά! Σ’ αγαπάω άπειρα» είχε γραψει τότε. 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Κλαυδία Αστερομάτα Eurovision 2025 Γιάννης Αντετοκούνμπο
