Όταν το ταλέντο συναντά την αγωνία της στιγμής, όλα κρίνονται... ζωντανά! Όπως συνέβη στον ημιτελικό του «The Voice of Greece», που μεταδόθηκε την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου, και κατέκτησε την κορυφή της τηλεθέασης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen, ο μουσικός διαγωνισμός βρέθηκε στην πρώτη θέση στο σύνολο κοινού, στη ζώνη μετάδοσής του, με 25,0% και στην πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό 18-54 με 18,9%. 2.355.000 συντονίστηκαν έστω για 1’ στη συχνότητα του ΣΚΑΪ, παρακολουθώντας τις προσπάθειες των 18 διαγωνιζόμενων για να διεκδικήσουν μία θέση στον μεγάλο τελικό.

Ο μεγάλος τελικός της 11ης σεζόν του «The Voice of Greece» είναι γεγονός και έρχεται απόψε, Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου στις 21.00, ζωντανά!

Μετά από μια σεζόν γεμάτη ταλέντο και ξεχωριστές μουσικές στιγμές, ο μοναδικός Γιώργος Καπουτζίδης υποδέχεται τους αγαπημένους coaches, τον Πάνο Μουζουράκη, τον Χρήστο Μάστορα, τον Γιώργο Μαζωνάκη και την Έλενα Παπαρίζου, και τους 9 διαγωνιζόμενους που έχουν φθάσει ένα βήμα πιο κοντά στο όνειρο, διεκδικώντας την ψήφο του τηλεοπτικού κοινού και τον τίτλο της «Καλύτερης Φωνής της Ελλάδας».

Σε πρώτη φάση, οι –με τη σειρά που ανακοινώθηκε η πρόκριση τους- Χριστόδουλος Μυλωνάς (#TeamMazwnakis), Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος (#TeamHelena), Μαρία Βαρδάκη (#TeamHelena), Αφροδίτη Διαμαντίδου (#TeamChristos), Θοδωρής Κουτσουπιάς (#TeamHelena), Βάγγος Δανέζης (#TeamMazwnakis), Γιώργος Μεταξάς & Ιορδάνης Τεγκελίδης (#TeamChristos), Ελένη Τσαρίδου (#TeamMazwnakis), Αυγή Χατζηπαύλου (#TeamPanistes) ανεβαίνουν στη σκηνή του #TheVoiceGR και ερμηνεύουν από ένα νέο τραγούδι, δικής τους επιλογής. Οι 4 διαγωνιζόμενοι που θα πάρουν την πρόκριση, θα ερμηνεύσουν ένα ακόμα τραγούδι αλλά μόνο 2 θα περάσουν στην τελική φάση. Τότε, οι φιναλίστ θα ανέβουν για τελευταία φορά στη σκηνή και θα πρέπει να δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό. Και απόψε, τον πρώτο και τελευταίο λόγο έχει το τηλεοπτικό κοινό, που θα αναδείξει τον μεγάλο νικητή/ μεγάλη νικήτρια!

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων – Ποιοι προκρίνονται στον μεγάλο τελικό;

Ακόμα, στη σκηνή του μεγαλύτερου μουσικού διαγωνισμού, επιστρέφει η Σοφία Χριστοφορίδου, νικήτρια της 10ης σεζόν, για ένα μοναδικό act με τον πρώην coach της, Πάνο Μουζουράκη. Οι εκπλήξεις, όμως, δεν σταματούν εδώ...

Ποιος ή ποια θα συνεπάρει το τηλεοπτικό κοινό με την ερμηνεία του και θα αναδειχθεί ο μεγάλος νικητής του «The Voice of Greece», υπογράφοντας ένα «χρυσό» συμβόλαιο με την Minos EMI, a Universal Music Company, τη μεγαλύτερη δισκογραφική εταιρεία της χώρας;

Δείτε το trailer:

Η 11η σεζόν του «The Voice of Greece» ολοκληρώνεται... δυνατά απόψε στις 21.00, στον ΣΚΑΪ!

