The Voice of Greece: Ανατροπές, συναρπαστικά ντουέτα και αποκαλύψεις στο πρώτο «Κnockout»

Στην ανατρεπτική φάση των «Κnockouts» πέρασε το «The Voice» με τους 38 διαγωνιζομένους να δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό. Οι coaches είχαν μαζί τους έμπειρους συνεργάτες για να τους συμβουλέψουν στην επιλογή των τραγουδιών και στην προετοιμασία των ομάδων τους.

Ο Πάνος Μουζουράκης υποδέχθηκε τη Μαρίνα Σπανού, ο Χρήστος Μάστορας τον Αναστάσιο Ράμμο, ο Γιώργος Μαζωνάκης τον Apon και η Έλενα Παπαρίζου τον Στέλιο Διονυσίου. Τα πράγματα δυσκολεύουν για τους coaches!



Ο Μαζωνάκης και ο Apon μας ταξίδεψαν σε μουσικά μονοπάτια που δεν περιμέναμε. Το ανατρεπτικό medley που ετοίμασαν, άφησε το κοινό άφωνο με την απίστευτη χημεία τους.



Η σπάνια αναφορά του Πάνου Μουζουράκη στη σύζυγο του: «Αυτό το τραγούδι μιλά για έμενα και το πώς αισθάνομαι για τη γυναίκα μου»



«Αυτό το τραγούδι, το Beautiful Things όταν μου το έφερε ο Δημητράκης, ο 7χρονος γιος της κολλητής μου, να το ακούσω πρώτη φορά, είπα ότι αυτό το τραγούδι μιλά για εμένα και το πως αισθάνομαι για τη γυναίκα μου. Για το πόσο φοβάμαι να χάσω αυτό το πλάσμα. Το "Παραμιλητό μου" πάλι μου θύμισε τη γυναίκα μου, γιατί παραμιλάει στον ύπνο της. Την έχω βιντεάκια από την ώρα που κοιμάται και παραμιλάει» εκμυστηρεύτηκε ο Πάνος Μουζουράκης σε μια σπάνια αναφορά για τη σύζυγό του Μαριλού Κοζάρη.







Η Έλενα Παπαρίζου κλήθηκε να πάρει μια εξαιρετικά δύσκολη απόφαση. Και οι τρεις διαγωνιζόμενες της ομάδας της την εντυπωσίασαν τόσο πολύ, που την έφεραν σε αδιέξοδο.







Το πρώτο "steal" είναι γεγονός



Μια απρόσμενη εξέλιξη σημάδεψε το πρώτο επεισόδιο των Knockouts! Όταν ο Χρήστος Μάστορας έσωσε τη Ζακλίν, το πρώτο "steal" της σεζόν δεν άργησε να γίνει. Κανείς δεν περίμενε την κίνηση ενός άλλου coach, ο οποίος αποφάσισε να διεκδικήσει τον Πάνο στην ομάδα του.







Η συγκινητική αποκάλυψη του Στέλιου Διονυσίου: «Όταν έχασα ένα αγαπημένο μου πρόσωπο, την επόμενη μέρα πήγα να τραγουδήσω, θέλει γερό στομάχι»



Η Νίνα, ενώ προετοιμαζόταν για την εμφάνισή της, μίλησε για τον πρόσφατο χαμό ενός αγαπημένου της προσώπου. Η απώλεια αυτή, όπως αποκάλυψε, την έχει επηρεάσει βαθιά και ανησυχεί για το πώς θα καταφέρει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του τραγουδιού. Ο Στέλιος Διονυσίου, δείχνοντας κατανόηση για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι διαγωνιζόμενοι, μοιράστηκε μια δική του προσωπική ιστορία.

«THE VOICE OF GREECE» με τον Γιώργο Καπουτζίδη

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.