Λένα Παπαληγούρα: «Ζούμε σε μία πολύ βίαιη φάση, γενικά»

Μεγαλωμένη μέσα σε ένα σπίτι όπου η πολιτική ήταν πάντα παρούσα έχει μάθει να κρίνει την πολιτεία και τους πολιτικούς για το έργο τους και να γνωρίζει τι θα μπορούσαν να κάνουν για να διορθώσουν πολλά κακώς κείμενα. Η ίδια η Λένα Παπαληγούρα επέλεξε να ασχοληθεί με την τέχνη και ότι με την πολιτική αλλά έχει άποψη και δυνατές θέσεις και δεν φοβάται να τις εκφράσει. Καλεσμένη στη εκπομπή «Καλύτερα Αργά» η ηθοποιός μιλώντας με την Αθηναΐδα Νέγκα έδωσε τροφή για σκέψη.

-Πιστεύεις ότι το #MeToo πήρε τις διαστάσεις που έπρεπε να πάρει;

«Αυτό που εγώ ελπίζω είναι ότι κάποια άνθρωποι που είδαν παραδείγματα από τον δικό μας χώρο να πήραν κουράγιο και να απέκτησαν φωνή και σε άλλους χώρους, που δεν είναι τόσο στα φώτα της δημοσιότητας. Το να λέμε ότι το #MeToo συνέβη μόνο στον δικό μας χώρο...

Όντως ήταν πολύ σημαντικό για το δικό μας χώρο αλλά θέλω να ελπίζω ότι δε σταμάτησε εκεί. Σίγουρα πιστεύω, πάντως, ότι σαν κοινωνία έχουμε πάρα πολύ δρόμο ακόμα. Απλώς νομίζω ότι το γεγονός πως αρχίζουμε να μιλάμε για αυτά τα θέματα, είναι ένα πρώτο βήμα».

-Μαθαίνουμε για τη μία γυναικοκτονία μετά την άλλη, ήταν πάντα έτσι;

«Ζούμε σε μία πολύ βίαιη φάση, γενικά, αλλά από την άλλη η κοινωνία μας είναι πιο έτοιμη να μιλήσει για αυτά τα πράγματα. Το οποίο το θεωρώ καλό με την έννοια ότι μπορούμε να ακούσουμε, μπορούμε να δούμε και όταν κάτι το βλέπεις δεν μπορείς να κάνεις ότι δεν υπάρχει. Ή τουλάχιστον, για πόσο θα κάνεις ότι δεν υπάρχει;

Και από την άλλη νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή που οι γυναίκες ενδεχομένως έχουμε περισσότερη δύναμη και είναι λιγότερα τα πράγματα τα οποία ανεχόμαστε και μπράβο μας αλλά από την άλλη δεν είμαστε προστατευμένες από την κοινωνία για να φύγουμε από μία κακοποιητική σχέση με ασφάλεια.

Οπότε ενδεχομένως παλαιότερα συνέβαιναν αυτά τα πράγματα αλλά έμεναν πίσω από τις κλειστές πόρτες. Τώρα που η γυναίκα είναι δυνατότερη και επιδιώκει να φύγει αυτό μπορεί να οδηγεί σε τραγικές συνέπειες. Γι’ αυτό και μιλάω για μια προστασία που πρέπει να έρθει από την πολιτεία»

