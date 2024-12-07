Η απόλυτη στήριξη του Δαδακαρίδη στον Γεωργούλη: «Ξέρω τι πάστα και τι άνθρωπος είναι»

Γνωρίστηκαν χρόνια πριν και ο Πυγμαλίωνας Δαδακαρίδης συνηθίζει να σχηματίζει τη δική του γνώμη για τους ανθρώπους και είναι πολύ επιλεκτικός σε αυτούς που βάζει στη ζωή του και τους κρατάει εκεί. Ανάμεσά στους κοντινούς του και αγαπημένους φίλους και ο Αλέξης Γεωργούλης μην αφήνοντας τίποτα να επηρεάσει το τι πιστεύει ο ίδιος για αυτόν.

Καλεσμένος στην διαδικτυακή εκπομπή της άλλης κολλητής του και πρώην συντρόφου του, Μαρίας Σολωμού, ο γνωστός ηθοποιός που φέτος σπάει ταμεία με την παράσταση «Η φάλαινα» αναφέρθηκε με πολύ αγάπη στον φίλο του.

«Μόνο οι πολύ καλοί μου φίλοι γνωρίζουν τι μου συμβαίνει πραγματικά. Είτε έχει να κάνει με τον ψυχισμό μου είτε με τη ζωή μου είτε έχει να κάνει με τα προσωπικά μου. Πάντα με ανθρώπους που δεν ήξερα πολύ καλά προστάτευα το προσωπικό μου κομμάτι σε πολλά πράγματα, με την έννοιά ότι έπρεπε να εμπιστεύομαι πολύ τον άλλο άνθρωπο για να του μιλήσω. Θα έπρεπε ο άλλος να έχει αξίες που μέσα μου θα τις είχα αναγνωρίσει…» είπε αρχικά εξηγώντας πώς επιλέγει τον στενό του κύκλο και συνέχισε:

«Ο Αλέξης Γεωργούλης ακόμα και σήμερα, παρόλο που δεν κάνουμε παρέα, με ό,τι έχει γίνει και συμβεί στη ζωή του καθενός, είναι ένας άνθρωπος που αγαπώ βαθιά. Το λέω γιατί είναι ένας άνθρωπος που μέσα στην τρέλα του μού έδωσε ευκαιρία, έχει μία τεράστια καρδιά, έχει μία τεράστια ψυχή για όλους τους ανθρώπους κι αυτό δεν μπορώ να το ξεχάσω.

Θα ήταν αγένεια από τους ανθρώπους που με αγάπησαν, με βοήθησαν, με στήριξαν, με πίστεψαν και μου έδωσαν χώρο, επειδή για κάποιο λόγο στο σήμερα ο καθένας είναι εδώ κι εκεί, να πω ότι δεν θυμάμαι και δεν ξέρω.

Εγώ δεν ξεχνάω. Έχω ένα καλό κι ένα κακό, δεν ξεχνώ ποτέ! Αυτό είναι δύσκολο γιατί κουβαλάς καταστάσεις και ενοχές, αλλά τώρα που μιλήσαμε για τον Αλέξη, δεν ξεχνάω… Από τη στιγμή που είναι φίλος μου, θα τον αγαπώ για μια ζωή. Είτε κάνουμε παρέα τώρα είτε όχι. Το πρόσημο της αγάπης μου είναι θετικό για εκείνον γιατί ξέρω τι πάστα και τι άνθρωπος είναι»

