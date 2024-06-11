«The Seven Dials Mystery»: Το αστυνομικό μυθιστόρημα της Αγκάθα Κρίστι γίνεται σειρά

Το αστυνομικό μυθιστόρημα της Αγκάθα Κρίστι, «The Seven Dials Mystery» (Τα επτά ρολόγια), έχει αναλάβει να διασκευάσει για σειρά του Netflix ο σεναριογράφος και παραγωγός Κρις Τσίμπναλ, δημιουργός του «Broadchurch».

«Η αφήγηση της Αγκάθα Κρίστι συναρπάζει τους λάτρεις του μυστηρίου για γενιές, αλλά υπάρχουν ακόμα περισσότερα που μπορούμε να εξερευνήσουμε για το κοινό στο Netflix» δήλωσε η Αν Μένσα, αντιπρόεδρος του Netflix για το περιεχόμενο στο Ηνωμένο Βασίλειο.

‘How to Have Sex’ Star Mia McKenna-Bruce to Lead Netflix Agatha Christie Series ‘The Seven Dials Mystery’ With Helena Bonham Carter and Martin Freeman (EXCLUSIVE) https://t.co/wcjuzrRXGb via @variety — Big House Casting (@BigHouseCasting) June 10, 2024

«Μία φάρσα πηγαίνει ανατριχιαστικά, δολοφονικά λάθος» αναφέρει η επίσημη περιγραφή του «The Seven Dials Mystery» που κυκλοφόρησε πρώτη φορά το 1929. «Ο Τζέρι Γουέιντ είχε αποδείξει ότι ήταν πρωταθλητής ύπνου, έτσι οι άλλοι φιλοξενούμενοι αποφάσισαν να του κάνουν ένα αστείο. Οκτώ ξυπνητήρια είχαν ρυθμιστεί να χτυπούν, το ένα μετά το άλλο, ξεκινώντας στις 6:30 π.μ., αλλά όταν έφτασε το πρωί, το ένα ρολόι έλειπε και η φάρσα απέτυχε, με τραγικές συνέπειες».

Κεντρικός χαρακτήρας του αστυνομικού μυθιστορήματος είναι η λαίδη Αϊλίν Μπρεντ ή Μπαντλ Μπρεντ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.