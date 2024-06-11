Για πάρα πολλά χρόνια η Φωτεινή Βελεσιώτου τραγουδούσε ως χόμπι. Το αγαπούσε και το έκανε παράλληλα με την κανονική της δουλειά που ήταν δασκάλα.



Η ίδια μιλώντας για την πορεία της στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου «The 2Night Show» χθες το βράδυ αποκάλυψε:

«Τραγουδάω 40 χρόνια, με γνωρίσατε τα τελευταία χρόνια γιατί δεν με ήξερα και εγώ. Ήμουν δασκάλα για 24 χρόνια, ήταν τα πιο όμορφα χρόνια της ζωής μου. Όταν ασχολείσαι με τα παιδιά έχεις μόνο να πάρεις», είπε αρχικά και συνέχισε:

«Τραγoυδούσα σε μικρούς χώρους, 30-50 ανθρώπων. Αυτοί με ήξεραν. Δεν θα άφηνα τη δουλειά μου ως δασκάλα για το τραγούδι. Ξεκίνησα να τραγουδάω επαγγελματικά όταν αποφάσισα να βγω στη σύνταξη».

Ενώ αποκάλυψε πως τελικά μπήκε επαγγελματικά στον χώρο του τραγουδιού και την ευκαιρία που της δόθηκε:

«Το 2004 έκανα τον πρώτο μου δίσκο, δεν πήγε καλά. Δεν απογοητεύτηκα, δεν ήταν αυτοσκοπός μου το τραγούδι, να κάνω καριέρα σαν τραγουδίστρια. Τραγουδούσα κάθε Παρασκευή στο “Καφωδείο Ελληνικό” με άκουσε ο Γιώργος Καζαντζής και μου είχε τις “Μέλισσες” και με έβγαλε από την ησυχία μου.

Μου αρέσει να τραγουδάω, ο πρώην άνδρας μου, μου είπε την ατάκα «Εσύ Φωτεινή είσαι ικανή να πας να πληρώσεις για να τραγουδάς», ήξερε την τρέλα μου».

«Με πληγώνει όταν βλέπω ανθρώπους που δεν μου φέρονται έντιμα, όλα τα άλλα τα περιμένω. Θέλω αλήθειες και ας πονάνε». είπε αμέσως μετά.

Ενώ αποκάλυψε πως υπήρξε συμπαίκτρια στο μπάσκετ με τη Βούλα Πατουλίδου:

«Ήμουν συμπαίκτρια στο μπάσκετ με τη Βούλα Πατουλίδου. Όταν βγαίναμε μαζί εγώ έπινα τσίπουρα και εκείνη έτρωγε τους μεζέδες».

Πηγή: skai.gr

