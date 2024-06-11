Ο 62χρονος σταρ του Χόλυγουντ Tom Cruise απαθανατίστηκε αργά το βράδυ στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος όπου το ιδιωτικό του τζετ έκανε στάση λίγων ωρών για ανεφοδιασμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο διάσημος ηθοποιός ήρθε σχεδόν ινκόγκνιτο στην Ελλάδα για να βρει τοποθεσίες για γυρίσματα για τη νέα του ταινία.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ο πρωταγωνιστής των ταινιών Επικίνδυνες Αποστολές αποφεύγει τους παπαράτσι και γι’ αυτό επέλεξε να προσγειωθεί νύχτα στο αεροδρόμιο των Αθηνών, ωστόσο δεν κατάφερε να ξεφύγει τελικά από τον φωτογραφικό φακό.

Και το Mykonos Live TV εξασφάλισε αποκλειστικό υλικό από την παρουσία του στο Ελευθέριος Βενιζέλος.

Στη συνέχεια ο χολιγουντιανός αστέρας πέταξε για Θεσσαλονίκη όπου έμεινε για μιάμιση μέρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο λόγος της επίσκεψής του στην συμπρωτεύουσα ήταν η αναζήτηση χώρων όπου θα πραγματοποιηθούν γυρίσματα για επερχόμενες ταινίες του.

Και η Θεσσαλονίκη τα τελευταία χρόνια έχει γίνει γνωστή στην παγκόσμια βιομηχανία του κινηματογράφου αφού έχει φιλοξενήσει έξι χολιγουντιανές παραγωγές.

Και να θυμίσουμε κάπου εδώ ότι ο Tom Cruise έχει δηλώσει δημοσίως μεγάλος fan της Ελλάδας. Πριν από έναν χρόνο σε συνέντευξή του στην πρεμιέρα της ταινίας Επικίνδυνη Αποστολή: Θανάσιμη Εκδίκηση–Μέρος Πρώτο είχε αποθεώσει την πατρίδα μας λέγοντας: «Αγαπώ την Ελλάδα. Σπουδαίο φαγητό, σπουδαίος λαός».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.