Το επόμενο βήμα στη σχέση της με τον Φάνη αποφάσισε να κάνει η Νεφισέ και εμφανίστηκε στον πρώτο αγώνα ασυλίας της εβδομάδας με λουλούδια στα μαλλιά.

Σε ερώτηση του Γιώργου Λιανού αν προετοιμάζεται για νύφη, η παίκτρια απάντησε πως έχει κάνει ό,τι μπορεί και πλέον περιμένει τις ενέργειες του Φάνη, για τον οποίον είναι σίγουρη ότι θρέφει τα ίδια αισθήματα.

Δεν αρκέστηκε όμως μόνο στο να στολιστεί με λουλούδια για να κάνει θετική εντύπωση. Σε αναμέτρηση που είχε με την Κατερίνα Δαλάκα, αμέσως μετά τη νίκη της, έσπευσε να γράψει στην άμμο μια ακόμα αφιέρωση για τον Φάνη Μπολέτση.

Πηγή: skai.gr

