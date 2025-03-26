«The Ritual»: Αλ Πατσίνο και Νταν Στίβενς σε μια μάχη με το κακό

Δόθηκε στην δημοσιότητα από την XYZ Films το πρώτο teaser για το νέο θρίλερ τρόμου «The Ritual», που βασίζεται στην αληθινή ιστορία της Έμα Σμιντ (Εmma Schmidt), μιας από τις πιο διαβόητες περιπτώσεις εξορκισμού στην αμερικανική ιστορία.

Πρωταγωνιστούν ο Αλ Πατσίνο (Al Pacino) στο ρόλο του Πατέρα Theophilus Riesinger, ενός ιερέα με σκοτεινό παρελθόν και ο Νταν Στίβενς (Dan Stevens), ο οποίος υποδύεται τον Πατέρα Joseph Steiger που αμφισβητεί την πίστη του.

Σύμφωνα με την σύνοψη η ταινία ακολουθεί «δύο ιερείς καθώς προσπαθούν να παραμερίσουν τις διαφορές τους για να σώσουν την ψυχή μιας νεαρής γυναίκας, μέσα από μια δύσκολη και επικίνδυνη σειρά εξορκισμών».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

