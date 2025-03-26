Η Παυλίνα Βουλγαράκη έχει την πιο επική κούπα... εγκύου και πολλές μέλλουσες μανούλες θα ταυτιστούν

Στα νέα δεδομένα της ζωής της προσπαθεί να προσαρμοστεί η Παυλίνα Βουλγαράκη όπως αποκάλυψε και στο Insta Q&A που έκανε πρόσφατα, καθώς σε λίγο καιρό θα φέρει στον κόσμο το πρώτο της παιδί.

Διαβάστε ακόμα : Φωτεινή Πετρογιάννη: Τα "μούτρα" του Mocca για ένα πλαστικό μπουκαλάκι που έδωσε στο μωρό!

Η τραγουδίστρια και μουσικός απάντησε σε ερώτηση για την ψυχολογία της αυτό το διάστημα και όπως ομολόγησε είναι «στα κλειστά» της (δες εδώ τι έγραψε).

Παρόλα αυτά μας χάρισε σε στόρι άλλη μία φωτογραφία της μέσα σε ασανσέρ και μία, ακόμα επικότερη.

Παρότι ομολόγησε ότι τρώει λίγο άτσαλα, μας έδειξε το φρουτένιο πρωινό της και εμείς παρατηρήσαμε την πιο epic κούπα εγκυμοσύνης γνωστού brand για τις epic φράσεις του αποτυπωμένες σε διάφορα αντικείμενα.

«Κούπα έξαλλης εγκύου» έγραφε και πολλές μέλλουσες μαμάδες θα ταυτιστούν με το mood της κούπας.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.