Η Παυλίνα Βουλγαράκη έχει την πιο επική κούπα... εγκύου και πολλές μέλλουσες μανούλες θα ταυτιστούν

Ακόμα και έγκυος να μην είσαι, θα γελάσεις 

Womenonly

Στα νέα δεδομένα της ζωής της προσπαθεί να προσαρμοστεί η Παυλίνα Βουλγαράκη όπως αποκάλυψε και στο Insta Q&A που έκανε πρόσφατα, καθώς σε λίγο καιρό θα φέρει στον κόσμο το πρώτο της παιδί.

Η τραγουδίστρια και μουσικός απάντησε σε ερώτηση για την ψυχολογία της αυτό το διάστημα και όπως ομολόγησε είναι «στα κλειστά» της (δες εδώ τι έγραψε).

Παρόλα αυτά μας χάρισε σε στόρι άλλη μία φωτογραφία της μέσα σε ασανσέρ και μία, ακόμα επικότερη.

Womenonly

Παρότι ομολόγησε ότι τρώει λίγο άτσαλα, μας έδειξε το φρουτένιο πρωινό της και εμείς παρατηρήσαμε την πιο epic κούπα εγκυμοσύνης γνωστού brand για τις epic φράσεις του αποτυπωμένες σε διάφορα αντικείμενα.

«Κούπα έξαλλης εγκύου» έγραφε και πολλές μέλλουσες μαμάδες θα ταυτιστούν με το mood της κούπας.

Womenonly

