Κωνσταντίνα Ευρυπίδου: Το πρώτο official post με τον Φίλιππο Μιχόπουλο

Ιnstagram official έγιναν πλέον η Κωνσταντίνα Ευρυπίδου και ο Φίλιππος Μιχόπουλος. Παρότι η Κύπρια ραδιοφωνική παραγωγός είχε ξανανεβάσει stories στα social με τον σύντροφό της, δεν είχε κάνει μέχρι σήμερα post (που μένει, ενώ τα stories εξαφανίζονται). Διάλεξε μάλιστα μια πολύ ιδιαίτερη αφορμή για να το κάνει, τα 40ά της γενέθλια.

Έτσι ανέβασε διάφορες φωτογραφίες από το πάρτι της όπου εκεί φυσικά βρίσκονταν τα παιδιά της ενώ ανάμεσα στις φωτογραφίες ήταν και δύο με τον Φίλιππο Μιχόπουλο και φίλους τους. Μάλιστα τη μία φωτογραφία την τραβά ο ίδιος ο επιχειρηματίας μέσα σε ασανσέρ ενώ στην άλλη διακρίνεται πίσω της την ώρα που σβήνει τα κεράκια της αγκαλιά με την κόρη της.

Το post ήρθε λίγες με΄ρες μετά τις δηλώσεις που έκανε στην κάμερα του Πρωινού όπου παραδέχτηκε τη σχέση της με τον επιχειρηματία και πρώην σύζυγο της Αθηνάς Οικονομάκου λέγοντας χαρακτηριστικά ότι σέβεται το γεγονός ότι εκείνος δεν επιδιώκει τη δημοσιότητα:

«Όσο σπέρνεις φυτρώνει. Όσο φροντίζεις μια σχέση όταν υπάρχει μια όμορφη πρόθεση και από τους δύο οδεύει σε πάρα πολύ ωραίους δρόμους και μια ήρεμη ζωή. Αυτό ίσως έπρεπε να το έχω πει: δεν θέλω να αντιπροσωπεύω και να εκπροσωπώ μία πλευρά που έχει επιλέξει έναν δρόμο εκτός δημοσιότητας. Το σέβομαι απόλυτα, σέβομαι απόλυτα την άποψη και την στάση του, τη θαυμάζω. Υπάρχουν και άλλα άτομα στη μέση που πρέπει να προστατέψουμε πάνω από όλα, τα παιδιά του. Έχει αποφασίσει να μένει εκτός και πολύ καλά κάνει.

Δεν έχω γνωρίσει τα παιδιά του ακόμη. Θα ήθελα πάρα πολύ. Όταν θα πρέπει και όταν θα είναι όλα όπως πρέπει θα γίνει» εξήγησε, παρότι ο Φίλιππος Μιχόπουλος προφανώς έχει γνωρίσει τα δικά της.

