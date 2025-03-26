15 χρόνια παντρεμένοι και ερωτευμένοι. Ο λόγος για την Αντελίνα και τον Χάρη Βαρθακούρη που έχουν σήμερα, 26 Μαρτίου 2025, επέτειο γάμου, όπου συμπίπτει και με τα γενέθλια του καλλιτέχνη.

Ο Χάρης δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από τον γάμο του με την Αντελίνα Βαρθακούρη, με την οποία συμπληρώνουν 15 χρόνια έγγαμου βίου, ενώ το ζευγάρι έχει αποκτήσει δύο κόρες. Μάλιστα, ο Χάρης Βαρθακούρης δεν δίστασε να σχολιάσει και τη συνέντευξη της γυναίκας του στον Γιώργο Λιάγκα αναφέροντας με χιούμορ: «Πολύ πριν μιλήσει στον Λιάγκα και αναστατώσει το πανελλήνιο... ».

Πιο συγκεκριμένα, ο Χάρης Βαρθακούρης γράφει στην ανάρτησή του: «Μόλις παντρευτήκαμε. Απλώς είναι 26 Μαρτίου του 2010. Που σημαίνει πως σήμερα συμπληρώνουμε παντρεμένοι 15 χρόνια. Κάθε χρόνο τέτοια μέρα ανεβάζω φωτογραφίες από τον πρώτο μας γάμο. Κάθε χρόνο άλλες, μέχρι να αποκτήσετε κι εσείς το ίδιο άλμπουμ με εμάς. Επίσης, σήμερα έχω γενέθλια. (Σας ευχαριστώ αν διαβάσετε μέχρι εδώ και μου ευχηθείτε).

ΥΓ. Απαραίτητες εξηγήσεις: παντρευτήκαμε με πολιτικό γάμο, στην Κωνσταντινούπολη το 2010 και με θρησκευτικό γάμο στην Αθήνα το 2013, όπου παράλληλα βαφτίσαμε και τις δύο κόρες μας. Άρα γιορτάζουμε δύο επετείους. Στην τελευταία φωτογραφία παίζει να είναι η πρώτη (solo) συνέντευξη της γυναίκας μου, (πολύ πριν μιλήσει στο Λιάγκα και αναστατώσει το πανελλήνιο) στον Νίκο Τσιλιπουνιδάκη, που το θηρίο ταξίδεψε στην Κωνσταντινούπολη για να μας πετύχει!! Εμείς, εντωμεταξύ, πήγαμε εκεί ακριβώς για να αποφύγουμε κάτι τέτοιο. Και του χρόνου».

