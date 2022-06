The Masked Singer: Πίσω από το «κουάκ κουάκ» βρισκόταν η... Δωροθέα Μερκούρη

Οι τηλεθεατές αγαπούν τις εκπλήξεις του The Masked Singer κάθε Σάββατο βράδυ!

Η κάθε αποκάλυψη μας φέρνει πιο κοντά στο μεγάλο τελικό και το τηλεοπτικό κοινό έχει μπει για τα καλά στο παιχνίδι της ανακάλυψης διατηρώντας το «The Masked Singer» σταθερά στην πρώτη θέση της τηλεθέασης με ποσοστό 12,9% στο γενικό σύνολο του κοινού.

Μία από τις ομορφότερες Ελληνίδες ηθοποιούς έκρυβε η Μάσκα που έπεσε στο τέλος του χθεσινού επεισοδίου: η Δωροθέα Μερκούρη που μας γοήτευσε ακόμα και ως… Παπάκι έκανε τους Detectives να… παραμιλούν, αφού κανείς τους δεν είχε κάνει σωστή πρόβλεψη! Η ίδια εξομολογήθηκε πόσο της αρέσει να τραγουδάει ενώ αναγνώρισε το δύσκολο έργο των Detectives. Αυτό που της άρεσε πολύ ήταν ό,τι η Μάσκα Παπάκι ήταν μία από τις πιο αγαπημένες των παιδιών!

Η βραδιά ήταν άκρως ερωτική και «αγαπησιάρικη» και οι Detectives είχαν αντάλλαξαν ξεχωριστά δώρα: ο Νίκος δώρισε στη Μητέρα Ελισάβετ το αγαπημένο του πουκάμισο ψεκασμένο με το άρωμά του. Ο Θοδωρής του χάρισε ένα cd με απαλή μουσική για… καυτές βραδιές, με τη φωτογραφία του στο εξώφυλλο. Η Ελισάβετ χάρισε στην Αθηνά ένα χιουμοριστικό πόστερ με τη φωτογραφία της που έγραφε «οι προβλέψεις μου είναι καλύτερες από τις δικές σου»! Η Αθηνά πήρε στον Θοδωρή ένα ζευγάρια γυαλιά καρδούλες αφού είναι από τα αγαπημένα του αξεσουάρ.

Σε αυτό το επεισόδιο οι Detectives είχαν τη δυνατότητα να αποσπάσουν επιπλέον στοιχεία από τις Μάσκες θέτοντάς τους ερωτήσεις που αφορούν στον έρωτα, στην αγάπη, στο πρώτο ραντεβού. Το χορό των εμφανίσεων ξεκίνησε το Cyber Girl με το «I Kissed a girl» και ο Νίκος Μουτσινάς έκανε την καίρια ερώτηση εάν έχει βγει ραντεβού με κάποιον από τους Detectives. Ένας MIB έφερε στο Θοδωρή Μαραντίνη ένα μπαλόνι με ένα σημείωμα με το δικό του όνομα! Πότε βγήκε ραντεβού το Cyber Girl με τον Detective; Αυτό το ραντεβού πάντως ήταν αρκετό για να δημιουργήσει απόσταση ανάμεσα στον Σάκη Ρουβά και τη Μάσκα!

Στη σκηνή βρέθηκε στη συνέχεια το Παπί με το «Yes sir, I can Boogie» και σέρβιρε μία απολαυστική μακαρονάδα ως την πιο αφροδισιακή τροφή για ένα ερωτικό ραντεβού. Ο Μινώταυρος τραγούδησε για τις «Ευαισθησίες» του και αποκάλυψε πως η… «Τύχη δίνει τις ερωτικές οδηγίες…». Τολμηρή ήταν η εμφάνιση του Παγωτού που ερμήνευσε το «I can’t get you out of my head» και είπε στον Νίκο Μουτσινά πως μέσα από την εκπομπή του «Καλό Μεσημεράκι» είχε εκθειάσει την ψυχοσύνθεσή του! Δήλωσε πως η αγάπη πρέπει να μοιράζεται, ζήτησε ντουέτο με τον Θοδωρή Μαραντίνη και πρότεινε να γνωρίσει έναν φίλο του στην Ελισάβετ Κωνσταντινίδου. Το Μωρό ανέβηκε στη σκηνή με το «Σ’ αγαπάω σου φώναξα» και ο Νίκος Μουτσινάς ζήτησε να μάθει αδιάκριτες λεπτομέρειες! Ο Αμφορέας τραγούδησε για την «Αθήνα του» και παραδέχτηκε πως τα μάτια του σκλαβώνουν τις γυναίκες, όταν η Αθηνά τον ρώτησε ποιο χαρακτηριστικό του εκθειάζει το αντίθετο φύλο!

Οι Detectives έχοντας όλα τα νέα στοιχεία μπροστά τους συνέχισαν το guessing αναθεωρώντας ορισμένες από τις προβλέψεις τους. Ο προημιτελικός του The Masked Singer έρχεται το επόμενο Σάββατο 18/6 και φέρνει μαζί του μία μεγάλη ανατροπή!



