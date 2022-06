Masked Singer: Η αποκάλυψη της βραδιάς άφησε... "στήλη άλατος" τους ντετέκτιβς!

Το σόου των εκπλήξεων και τον αποκαλύψεων ξεκίνησε με μια νότα... γενναιοδωρίας, καθώς οι ντετέκτιβς μοίρασαν ξεχωριστά δώρα ο ένας στον άλλον!

Από την ερωτική αφιέρωση του Θοδωρή Μαραντίνη στον Νίκο Μουτσινά, μέχρι και την αποκάλυψη που σόκαρε άπαντες, όλα όσα συνέβησαν στο νέο ανατρεπτικό επεισόδιο του Masked Singer.

Την παράσταση έκλεψε ο Νίκος Μουτσινάς, ο οποίος χάρισε στην Ελισάβετ Κωνσταντινίδου ένα πουκάμισο με το άρωμα του, προτού λάβει από τον Θοδωρή Μαραντίνη ένα CD του με... απαλή μουσική για ερωτικές στιγμές!

Οι εκπλήξεις βέβαια, δεν σταμάτησαν εκεί. Το Cyber Girl, αφότου ερμήνευσε με μεγάλη επιτυχία το "I kissed a girl" της Κέιτι Πέρι, σόκαρε τους κριτές, αποκαλύπτωντας πως έχει βγει ραντεβού με έναν εξ΄ αυτών!

Οι νέες βοήθειες προς την επιτροπή αποδείχθηκαν εκτός των άλλων... λαχταριστές, καθώς το Παπάκι χρησιμοποίησε ακόμα και μακαρόνια για να δείξει την πραγματική του ταυτότητα, κάτι που όπως αποδείχθηκε εν τέλει, δεν στέφθηκε με επιτυχία.



Οι ντετέκτιβς αντιμετώπισαν παρόμοιες δυσκολίες με αρκετές από τις αποψινές συμμετοχές, καμία όμως δεν τους δυσκόλεψε περισσότερο από εκείνη του Παγωτού, το οποίο τραγούδησε με ερωτική διάθεση το "Can't Get You Out of My Head" της Κάιλι Μινόγκ.

Αυτό που σίγουρα δεν κατάφερε να... μπει στο μυαλό των τεσσάρων κριτών ήταν το όνομα που κρύβεται πίσω από την αμφίεση, όπως έγινε αντιληπτό αμέσως μετά.



Το φινάλε της βραδιάς όμως επιφύλασε την μεγαλύτερη έκπληξη όλων, αυτή της αποκάλυψης του προσώπου που βρίσκεται πίσω από το Παπάκι, το οποίο και συγκέντρωσε τις λιγότερες ψήφους.



Η αφαίρεση της μάσκας φανέρωσε σε κοινό και ντετέκτιβς το πρόσωπο της Δωροθέας Μερκούρη, ενός προσώπου που δεν πέρασε καν από το μυαλό των κριτών, οι οποίοι έμειναν στήλη άλατος μόλις την αντίκρισαν.

Το γνωστό μοντέλο ωστόσο δεν τους... κράτησε κακία, εκφράζοντας τη χαρά της για το γεγονός ότι της επιτράπηκε να κάνει κάτι που αγαπάει τόσο πολύ, όσο το τραγούδι.

Πηγή: skai.gr