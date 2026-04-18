Δυναμική πρεμιέρα έκανε, την Παρασκευή 17 Απριλίου, ο τρίτος κύκλος του ελληνικού «The Floor» και τον Γιώργο Λιανό να υποδέχεται 100 νέους παίκτες, διαβασμένους και αποφασισμένους για να ζήσουν μια ανεπανάληπτη, τηλεοπτική εμπειρία και να γράψουν τη δική τους ιστορία.

Οι 100 παίκτες, αντιπροσωπεύοντας ισάριθμες, ευφάνταστες κατηγορίες, πήραν θέση και επιστράτευσαν την ψυχραιμία, τη στρατηγική και κυρίως την γρήγορη σκέψη, στοχεύοντας στην επικράτηση και την παραμονή τους στο «The Floor»! Μετά από 10 συναρπαστικές μονομαχίες, με γρήγορο ρυθμό, ανατροπές και άφθονο χιούμορ, έξι παίκτες εξασφάλισαν τα περισσότερα τετράγωνα: Η Κωνσταντίνα, ο Ραφαήλ και ο Ηλίας Α. ισοβάθμισαν με 2 τετράγωνα ο καθένας, ο Ίωνας και ο Νικόλας με 3 τετράγωνα ο καθένας, ενώ ο Γιάννης Φ. επικράτησε – οριακά – με 4 τετράγωνα. Ο τελικός του πρώτου επεισοδίου πραγματοποιήθηκε ανάμεσα στον Γιάννη Φ. και τον Ίωνα, ο οποίος υπερτέρησε του Νικόλα μιας και έδινε ταχύτερα σωστές απαντήσεις στις μονομαχίες που συμμετείχε.

«The Floor»: Η τελική αναμέτρηση ανάμεσα στον Γιάννη Φ. και τον Ίωνα, ανέδειξε νικητή τον πρώτο!

Ο Γιάννης Φ. και ο Ίωνας μονομάχησαν στην ουδέτερη κατηγορία «Εθνικότητες» και, με ελάχιστα δευτερόλεπτα διαφορά, ο πρώτος αναδείχθηκε νικητής των πρώτων 2.000 ευρώ του τρίτου κύκλου.

Τα highlights του 1ου επεισοδίου:

Το τετράγωνο του Ραφαήλ ήταν το πρώτο που φωτίστηκε από την τυχαία επιλογή και εκείνος προκάλεσε τη Σέβα στην κατηγορία «Αθλητισμός». Παρά την προειδοποίηση για... καλό παιχνίδι, το άγχος κυρίευσε την 23χρονη ναυαγοσώστρια και έτσι ξέχασε να πει «πάσο», καταναλώνοντας άδοξα όλα τα δευτερόλεπτα του χρόνου της.

Άλλο ένα τετράγωνο που φώτισε η τυχαία επιλογή ήταν του Νικόλα. Αφού παρουσίασε – κατά κάποιον τρόπο - τις ικανότητές του στο παρκούρ, προκάλεσε τη Φανή στην κατηγορία της «Άγρια Δύση». Η μονομαχία κρίθηκε κυριολεκτικά στα τελευταία δευτερόλεπτα, με τον 26χρονο διανομέα να βγάζει εκτός παιχνιδιού την αντίπαλο του. Έχοντας πάρει τον αέρα του... πρωτάρη, προκάλεσε τον Κωνσταντίνο Α. στην κατηγορία «SMS», αποδείχθηκε καλύτερος γνώστης των συντομογραφιών που χρησιμοποιούμε όταν γράφουμε ένα SMS και επέστρεψε στην ασφάλεια του «The Floor».

Ακολούθησε μια σειρά αναμετρήσεων όπου κάποιοι από τους παίκτες διατήρησαν την ψυχραιμία τους και επικράτησαν των αντιπάλων τους, ενώ άλλοι αποχώρησαν. Ωστόσο, η αναμέτρηση του Κωνσταντίνου Κ. και του Γιάννη Φ., στην κατηγορία «Ευρωπαϊκή Ένωση», ήταν αυτή που έστειλε τον τελευταίο στην κορυφή της κατάταξης με 4 τετράγωνα.

