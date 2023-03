The Cure: Ξεκινούν περιοδεία στη Βόρεια Αμερική

Οι The Cure, ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα όλων των εποχών, ανακοίνωσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την περιοδεία τους σε όλη τη Βόρεια Αμερική μετά από επτά χρόνια.

Με πρώτη στάση τη Νέα Ορλεάνη στις 10 Μαΐου θα κάνουν 30 εμφανίσεις σε διάφορες πόλεις όπως στο Όστιν, το Φοίνιξ, το Βανκούβερ, το Σικάγο, τη Βοστώνη και τη Φιλαδέλφεια. Πριν ολοκληρωθεί η περιοδεία τους στη Φλόριντα την 1η Ιουλίου το θρυλικό συγκρότημα θα κάνει τρεις συνεχόμενες εμφανίσεις στο «Hollywood Bowl» του Λος 'Αντζελες (23, 24, 25 Μαΐου) και στο «Madison Square Garden» της Νέας Υόρκης (20, 21, 22 Ιουνίου).

