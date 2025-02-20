Θάνος Τζάνης: Δεν μου άρεσαν οι τίτλοι για τα κιλά μου - Είναι πολύ ευαίσθητο θέμα

Προσπαθούμε να κάνουμε παιδάκι με τη σύζυγό μου, όποτε θέλει ο Θεός. Θα σκεφτόμασταν και την υιοθεσία», αποκάλυψε ο γνωστός τραγουδιστής, Θάνος Τζανής, που μίλησε στην Χριστιάννα Κοχλατζή και το Ηappy Day για την πορεία του, την προσπάθεια απόκτησης παιδιού, τη συνεργασία του με τον Λευτέρη Πανταζή αλλά και για τη Ναταλία Γερμανού.

«Με στήριξε σε κάποιες δύσκολες καταστάσεις και του χρωστάω» είπε για τον ΛΕΠΑ.

Για τις δύσκολες περιόδους που πέρασε και χρειάστηκε να φύγει στην επαρχία, στο εξωτερικό ή όπου υπήρχε δουλειά είπε ότι «με στήριξε πολύ η γυναίκα μου και γλίτωσα τη βοήθεια ειδικού ψυχικής υγείας».

«Δεν μου άρεσαν οι τίτλοι για τα κιλά μου. Τα κιλά είναι πολύ ευαίσθητο θέμα για τον άνθρωπο. Έχει τύχει να πάρω κιλά είτε από φαγητό είτε από στεναχώρια. Δεν ήμουν ο μόνος που πήρα κιλά και διάβαζα κάτι τίτλους ότι καταστράφηκα. Μετά τα έχασα».

Όπως μάλιστα είπε, δεν έγινε ποτέ αγρότης εγκαταλείποντας το τραγούδι αλλά την περίοδο του κορωνοϊού στράφηκε σε άλλες δραστηριότητες όπως όλοι.

Μιλώντας για τη Ναταλία Γερμανού και όσα ακούγονται για τις κακές της μέρες είπε: «Όλοι οι άνθρωποι έχουμε τις καλές μας και τις κακές μας στιγμές».

