Ένα απολαυστικό βίντεο για την Τσικνοπέμπτη ετοίμασε η Finos Film, με αγαπημένους πρωταγωνιστές του παλιού ελληνικού κινηματογράφου να πρωταγωνιστούν σε αποσπάσματα γεμάτα γέλιο, γλέντι, φαγητό και ποτό.

Μεταξύ των πρωταγωνιστών είναι οι Αλίκη Βουγιουκλάκη, Τζένη Καρέζη, Θανάσης Βέγγος, Κώστας Βουτσάς, Μάρθα Καραγιάννη και πολλοί άλλοι. Η Φίνος Φιλμ μάς καλεί να αφήσουμε για λίγο την καθημερινότητα και να παραδοθούμε στη χαρά της Τσικνοπέμπτης.

«Καλή Τσικνοπέμπτη σε όλους αλλά με μέτρο στο κάρβουνο 😂 #Τσικνοπέμπτη #ΌχιΆλλοΚάρβουνο», αναφέρει η Finos Film στην ανάρτησή της.

Πηγή: skai.gr

