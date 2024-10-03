Μια μεγάλη ανατροπή επιφύλασσε το 13ο επεισόδιο του «Survivor». Οι δύο ομάδες κλήθηκαν να μονομαχήσουν για ένα διπλό έπαθλο που αποτελούνταν από μια μερίδα hot dog αλλά και το πολύ σημαντικό έπαθλο επικοινωνίας με τους δικούς τους ανθρώπους. Μάλιστα όταν έγινε γνωστό το δεύτερο έπαθλο πολλοί παίκτες δεν έκρυψαν την συγκίνησή τους.

Μετά από ένα μεγάλο ντέρμπι που κρίθηκε στο τελευταίο run η ομάδα που κέρδισε ήταν οι ''Αετοί'', οι οποίοι άρχισαν να πανηγυρίζουν μην γνωρίζοντας τι θα συμβεί αργότερα. Την ίδια στιγμή η κίτρινη ομάδα είχε μια έντονη συζήτηση στην οποία φάνηκε ότι κάτι ετοιμάζουν.

Έτσι, όταν ήρθε η στιγμή που ο παρουσιαστής Γιώργος Λιανός έδινε συγχαρητήρια στην ομάδα που νίκησε το αγώνισμα, πήρε τον λόγο η Μαρία και έριξε την ''βόμβα''. Οι ''Τίγρεις'' είχαν στη κατοχή τους ένα μετάλλιο, το οποίο τους έδινε το δικαίωμα να «κλέψουν» το έπαθλο από την αντίπαλη ομάδα. Η ανακοίνωση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από την πλειοψηφία της πράσινης ομάδας με φωνές και υποτιμητικά σχόλια.

Στην κουβέντα που ακολούθησε υπήρχε μεγάλη ένταση ιδιαίτερα ανάμεσα σε πρόσωπα που, παρότι βρίσκονται σε αντίπαλες ομάδες, αισθάνονταν φίλοι. Ειδικά οι αδερφές Πετεινάρη δεν μπορούσαν να δεχτούν αυτό που συνέβαινε και απομακρύνθηκαν κλαίγοντας και χαρακτηρίζοντας τους ''Τίγρεις'' τέρατα, σιχαμένους και απάνθρωπους.

Μετά την μεγάλη ένταση που προκάλεσε αυτή η ανατροπή, οι δύο αρχηγοί είχαν μια διαπραγμάτευση στην οποία κλήθηκαν να ανταλλάξουν παίκτες. Ο Νίνο και ο Γιάννης προσπάθησαν να βρουν μια λύση και κατέληξαν να ανταλλάσσουν τον Ορφέα με τον Βλαδίμηρο. Αυτή ήταν η τελευταία έκπληξη που περίμενε τους παίκτες πριν επιστρέψουν στις σκηνές τους, μετά από μια πολύ έντονη μέρα.

Πηγή: skai.gr

