Μαρινέλλα: Όλα τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας της

Για 8η μέρα συνεχίζεται η νοσηλείας της Μαρινέλλας στην εντατική του νοσοκομείου Υγεία μετά το σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη την ώρα της μεγάλης συναυλίας της στο Ηρώδειο την περασμένη Τετάρτη που οδήγησε στην κατάρρευσή της επί σκηνής.

Το τελευταίο Ιατρικό Ανακοινωθέν από τους θεράποντες ιατρούς της εκδόθηκε την Παρασκευή και έκανε λόγο για σταθερή, πλην όμως ακόμα κρίσιμη κατάσταση και από τότε δεν έχει υπάρξει άλλη επίσημη ενημέρωση για την πορεία της υγείας της.

