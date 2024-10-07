Tempting Fortune με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη: Ένας κλειστός φάκελος δημιουργεί πολλά ερωτήματα - Trailer

Tempting Fortune

με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη

Ένας κλειστός φάκελος δημιουργεί πολλά ερωτήματα

Απόψε στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

Η αποχώρηση του Γιώργου από το Tempting Fortune δημιούργησε ανάμεικτα συναισθήματα στους συμπαίκτες του. Η παρέα των πέντε αποχωρίστηκε τον φίλο της, ενώ από τους υπόλοιπους, κάποιοι στενοχωρήθηκαν και κάποιοι άλλοι ανακουφίστηκαν, καθώς πιστεύουν ότι ο Γιώργος δημιουργούσε αρκετά προβλήματα στη συμβίωση.

Πώς νιώθει ο Γιώργος μετά την αποχώρησή του;

Οι δυσκολίες και οι ανατροπές συνεχίζονται ακάθεκτες στο παιχνίδι - το ίδιο και οι εντάσεις, που πλέον έχουν γίνει καθημερινή συνήθεια των ταξιδιωτών. Στο αποψινό επεισόδιο, η διαφωνία ξεκινά, όταν κάποιοι κατηγορούνται ότι κλέβουν φαγητό. Η διαφωνία καταλήγει σε καβγά με τη Σταυρούλα και τη Μαρί Ροζ να ανταλλάσσουν σκληρά λόγια.

Η συνάντηση με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη για το παιχνίδι επάθλου εκτονώνει για λίγο την κατάσταση. Ένα αγαπημένο ελληνικό φαγητό περιμένει τον νικητή του διασκεδαστικού αλλά εύκολου παιχνιδιού. Ποιος θα καθίσει να απολαύσει ένα νόστιμο γεύμα;

Ο κρυφός πειρασμός προς την Ιωάννα είναι ο ίδιος με του Γιάννη, πριν λίγες μέρες. Να μπλοκάρει έναν συμπαίκτη της ώστε να μην αγοράσει κανέναν πειρασμό για μία μέρα, να έχει έναν δωρεάν πειρασμό ή να αποκαλυφθεί ποιος ξόδεψε τα 15.000 ευρώ. Τι θα κάνει η Ιωάννα;

Στο τέλος της ημέρας, οι παίκτες έχουν μία αποστολή - ένας φάκελος που πρέπει να κρατηθεί κλειστός χωρίς να διαβάσουν το περιεχόμενό του, δημιουργεί πολλά ερωτηματικά…

Δείτε το trailer:

TEMPTING FORTUNE

Καθημερινά στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

