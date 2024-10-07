«Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου»: Ένας Βραζιλιάνος στην κουζίνα της μαμάς – Trailer

«Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου»

Με τον Μάρκο Σεφερλή και τον Έκτορα Μποτρίνι

ΕΝΑΣ ΒΡΑΖΙΛΙΑΝΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ ΤΗΣ ΜΑΜΑΣ

Σήμερα στις 15.00, στον ΣΚΑΪ

Οι δίδυμες Νάγια και Νατάσα, που ο Μάρκος δεν μπορεί να ξεχωρίσει, μπαίνουν για δεύτερη φορά στην κουζίνα του «Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου». Σήμερα, θα αντιμετωπίσουν ένα παντρεμένο ζευγάρι, τον Μπρούνο και την Κατερίνα.

Οι αδερφές έχουν διάθεση για αστεία και αλλάζουν θέσεις για να μπερδέψουν, για άλλη μία φορά, τον Μάρκο με την ομοιότητά τους. Ο Έκτορας τις επαναφέρει στην τάξη και σηκώνουν μανίκια για να μαγειρέψουν «Τραγανή πανσέτα με πατατοσαλάτα και αβοκάντο». Η Νατάσα αυτή τη φορά δεν είναι τόσο υπάκουη. Θα καταφέρουν να κερδίσουν ή η ανυπακοή της Νατάσας θα κοστίσει τη νίκη;

Ο Μπρούνο κατάγεται από τη Βραζιλία και η Κατερίνα από την Καλαμάτα. Η γνωριμία τους ήταν καρμική με την Κατερίνα να δηλώνει πως ήξερε απ’ την πρώτη στιγμή πως αυτός θα ήταν ο άντρας της ζωής της. Ο Μπρούνο μπαίνει στην κουζίνα και υπό τις οδηγίες της Κατερίνας μαγειρεύει «Κοτόπουλο Stroganoff με ρύζι», μια βραζιλιάνικη εκδοχή του πιάτου. Θα καταφέρουν με αυτή τη συνταγή να ενθουσιάσουν τον Έκτορα;

«Η ΜΑΜΑ ΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ»

Δευτέρα με Παρασκευή στις 15.00

