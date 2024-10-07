Η Τζένιφερ Χάντσον με ένα συγκινητικό αφιέρωμα τίμησε την «ηρωίδα» της, Γουίτνεϊ Χιούστον, σε τηλεοπτικό σόου με αφορμή τη συμπλήρωση πέντε δεκαετιών από την πρώτη τελετή απονομής των Αμερικανικών Μουσικών Βραβείων- American Music Awards (AMAs).

Η αείμνηστη τραγουδίστρια και ηθοποιός Γουίτνεϊ Χιούστον κέρδισε οκτώ βραβεία στην 21η τελετή απονομής των AMAs το 1994, στο Λος Άντζελες. Τραγούδησε επίσης ένα ποτ-πουρί των τραγουδιών «I Loves You Porgy», «And I Am Telling You I’m Not Going» και «I Have Nothing». Στο ειδικό τηλεοπτικό αφιέρωμα προβλήθηκε βίντεο με τα επιτεύγματα της Χιούστον στα Αμερικανικά Μουσικά Βραβεία και εισαγωγή από τον Σάμιουελ Λ. Τζάκσον.

«Πριν από τριάντα χρόνια, η Γουίτνεϊ Χιούστον κέρδισε οκτώ από τα συνολικά 22 Αμερικανικά Μουσικά Βραβεία της. Το ίδιο βράδυ, η Γουίτνεϊ έδωσε ίσως την πιο εμβληματική ερμηνεία σε αυτό το σόου. Τι αξιοσημείωτη στιγμή στην ιστορία των American Music Awards και στη ζωή της αείμνηστης Γουίτνεϊ Χιούστον» τόνισε ο ηθοποιός.

«Μία από τις εκατομμύρια μουσικόφιλες που παρακολούθησαν την τελετεή των AMAs εκείνο το βράδυ του 1994 ήταν μια 12χρονη νεαρή κοπέλα στο Σικάγο με το όνομα Τζένιφερ, η οποία εμπνεύστηκε τόσο από τη Γουίτνεϊ που άρχισε να πιστεύει ότι θα μπορούσε να υψώσει τη φωνή της κάποια μέρα» πρόσθεσε ο Σάμιουελ Λ. Τζάκσον.

Η Τζένιφερ Χάντσον ανέβηκε στη σκηνή και τραγούδησε επιτυχίες της Γουίτνεϊ Χιούστον κλείνοντας με το «I Will Always Love You». Στο ειδικό αφιέρωμα που προβλήθηκε από το CBS τραγούδησαν επίσης η Γκλάντις Νάιτ, η Μαράια Κάρεϊ, ο Νάιλ Ρότζερς και οι Chic ερμήνευσαν το Le Freak και οι Green Day την επιτυχία τους Dilemma.

Παρουσιαστές ήταν η ηθοποιός Κέιτ Χάντσον, ο κωμικός Cedric the Entertainer και ο Σμόκι Ρόμπινσον, οικοδεσπότης της πρώτης τελετής απονομής των AMAs. Η τελετή απονομής των Αμερικανικών Μουσικών Βραβείων θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο του 2025.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

