My Style Rocks: Οι γόβες στιλέτο πρωταγωνιστούν στην πασαρέλα

Πρόκειται για ένα από τα πιο sexy γυναικεία υποδήματα και στις σημερινές εμφανίσεις των διαγωνιζόμενων του My Style Rocks θα πρέπει να πρωταγωνιστεί, ο λόγος για τη γόβα στιλέτο.

Δείτε το trailer

Στα παρασκήνια, η Σύλια ρωτάει τη Μαρία αν εννοούσε τον βαθμό που της έβαλε στο προηγούμενο επεισόδιο ή αν ήταν καλόπιασμα…

Οι γόβες με φιάπα που επέλεξε για τη δοκιμασία η Μαρία αλλά και η βαθμολογία της στην Ιωάννα γίνονται η αφορμή για μία νέα ένταση μεταξύ τους. Τελικά, η επιλογή της ανταποκρίνεται στο σημερινό task;

Η Μαριάννα δεν μπόρεσε να βρει γόβες στο νούμερό της, την ώρα που άλλες διαγωνιζόμενες βρήκαν ακριβώς το ίδιο νούμερο. Τι πήγε λάθος για τη fashionista;

Η Έλλη έχει… ερωτευτεί τις γόβες της και μεταδίδει τον ενθουσιασμό της στους άλλους!

Μία διαγωνιζόμενη καταφέρνει να συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία που έχει μπει στη φετινή σεζόν!

