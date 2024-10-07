Λογαριασμός
My Style Rocks: Οι γόβες στιλέτο πρωταγωνιστούν στην πασαρέλα

Καθημερινά στις 16.30 με την Κατερίνα Καραβάτου

My Style Rocks

Πρόκειται για ένα από τα πιο sexy γυναικεία υποδήματα και στις σημερινές εμφανίσεις των διαγωνιζόμενων του My Style Rocks θα πρέπει να πρωταγωνιστεί, ο λόγος για τη γόβα στιλέτο. 

Δείτε το trailer

Στα παρασκήνια, η Σύλια ρωτάει τη Μαρία αν εννοούσε τον βαθμό που της έβαλε στο προηγούμενο επεισόδιο ή αν ήταν καλόπιασμα…

Οι γόβες με φιάπα που επέλεξε για τη δοκιμασία η Μαρία αλλά και η βαθμολογία της στην Ιωάννα γίνονται η αφορμή για μία νέα ένταση μεταξύ τους. Τελικά, η επιλογή της ανταποκρίνεται στο σημερινό task; 

Η Μαριάννα δεν μπόρεσε να βρει γόβες στο νούμερό της, την ώρα που άλλες διαγωνιζόμενες βρήκαν ακριβώς το ίδιο νούμερο. Τι πήγε λάθος για τη fashionista; 

Η Έλλη έχει… ερωτευτεί τις γόβες της και μεταδίδει τον ενθουσιασμό της στους άλλους!

Μία διαγωνιζόμενη καταφέρνει να συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία που έχει μπει στη φετινή σεζόν!

