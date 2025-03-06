Τάσος Ξιαρχό: Θα ήθελα να είχα γεννηθεί straight για να είχα οικογένεια και παιδιά

Στην εκπομπή Breakfast@Star μίλησε για άλλη μια φορά ο Τάσος Ξιαρχό που σκηνοθετεί το νέο βιντεοκλίπ της Ζόζεφιν, γυρισμένο στο Ντουμπάι.

Για την on-off σχέση του με την Κόνι Μεταξά είπε: «Με την Κόνι έχουμε μια σχέση αγάπης και μίσους. Δεν θα ζητήσει την άποψή μου, αλλά θα στηρίξει ο ένας τον άλλο. Ο κύριος Πανταζής είναι γλυκυτατος, παρατηρεί τους πάντες, έχει βοηθήσει πολύ κόσμο οπότε ας το αφήσουμε το θέμα».

Αναφέρθηκε επίσης στην επιθυμία του να αποκτήσει παιδιά γι' αυτό θα ήθελε να έχει γεννηθεί ετεροφυλόφιλος.

«Είναι τόσο ρίσκο η οικογένεια και πρέπει να είσαι τόσο σίγουρος. Δεν θέλω να είμαι αυτός που θα κάνει μια οικογένεια είτε είναι παιδί είτε γάμος και να μην είμαι σίγουρος με όλα αυτά που βλέπω. Όλα είναι στα πλάνα μου αρκεί να είναι ιδανικά.

Αλήθεια θα ήθελα να είχα γεννηθεί straight για να είχα οικογένεια και παιδιά. Όταν έχεις τοποθετηθεί τόσα χρόνια ως ομοφυλόφιλος, αν θες μετά να κάνεις κάτι τέτοιο, δεν είναι εύκολο από πολλές απόψεις, είτε από τον σχολιασμό των ανθρώπων είτε αν φέρεις στον κόσμο ένα παιδί το τι μπορεί ακούσει και πώς να το προσεγγίσεις το θέμα γιατί εγώ μπορεί να το αντέξω. Ένα παιδί δεν μπορεί να αντέξει τα πάντα από την κοινωνία» ανέφερε.

Τέλος, μίλησε για τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπισε μετά το «cancel» του, αναγνωρίζοντας πως, αν και είχαν περάσει πολλά χρήματα από τα χέρια του, ο ίδιος ήταν σπάταλος. «Έχουν περάσει πολλά χρήματα από τα χέρια μου. Είμαι πάρα πολύ σπάταλος. Αρχικά σπαταλάω πολλά χρήματα για τους άλλους. Έχω περάσει πάρα πολύ δύσκολα. Μετά το cancel μου, είχα χρέος και πέρσι μόλις ξεχρέωσα. Δεν είμαι υπέρ να τα κρατάμε στην άκρη» είπε κλείνοντας.

