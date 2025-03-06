Γρηγόρης Αρναούτογλου-Νάνσυ Αντωνίου: Διήμερο στην Καλαμάτα σε βίλα που θα σε κάνει να παραμιλάς

Xρόνο για τον εαυτό τους αποφάσισαν να βρουν ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και η Νάνσυ Αντωνίου με αφορμή και το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας. Το ζευγάρι βρέθηκε στη Μεσσηνία εν μέσω γυρισμάτων του παρουσιαστή για την εκπομπή The Roadshow και παρά το γεγονός ότι ήταν με κόσμο - όπως πληροφόρησε τους followers της η Νάνσυ- πέρασε και πολύ ρομαντικά.

H ραδιοφωνική παραγωγός και αρχισυντάκτρια του The 2night Show ανέβασε φωτογραφίες από το ταξίδι, τα ήρεμα νερά της παραλίας του Αλμυρού στην Καλαμάτα μπροστά από τη γραφική βίλα που διέμεναν αλλά και τη μοναδική θέα που είχε το δωμάτιό τους.

Ανέβασε όμως και τον Γαϊτάναρο, το αγαπημένο στέκι της Δανάης Μπάρκα, μαγαζί των κουμπάρων της, όπου δεσπόζει μία βάρκα με το όνομα της εκπομπής της.

Ιδού το κατάλυμα που επέλεξαν:

Λίγες μέρες πριν, ο Γρηγόρης και η παραγωγή της εκπομπής του είχαν επισκεφτεί για γυρίσματα τη Λακωνία και οι ντόπιοι ανέβασαν φωτογραφίες.

