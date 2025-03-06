Αυτή την εβδομάδα «Η Ελλάδα ψηφίζει»… διπλά: το Σαββατόβραδο 8 και την Κυριακή 9 Μαρτίου εκτάκτως με ένα special event επεισόδιο στις 21.00 στον ΣΚΑΪ!

Το πιο διαδραστικό τηλεπαιχνίδι-σόου της ελληνικής τηλεόρασης αυτή την Κυριακή φοράει τα καλά του και υποδέχεται λαμπερούς καλεσμένους, έτοιμους να βάλουν τα δυνατά τους για καλό σκοπό.

Κατερίνα Καραβάτου, Γιάννης Κορδώνης και ο Χρήστος Φερεντίνος VS Θοδωρή Βαμβακάρη, Τάκη Γιαννούτσου και του Γιώργου Λιανού. Έξι λαμπερές προσωπικότητες, με έντονη αίσθηση του χιούμορ, αμεσότητά, μεγάλο ταλέντο στην παρουσίαση και μεγάλη αγάπη για το ραδιόφωνο, συστήνουν τις δυο ομάδες που θα διαγωνιστούν για κοινωνικό σκοπό στο απολαυστικό extra επεισόδιο του «Η Ελλάδα Ψηφίζει» της Κυριακής.

Οι έξι αγαπημένοι παρουσιαστές της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου θα αναμετρηθούν σε ζωντανό χρόνο με τα διλήμματα που θα θέσουν ο Χρήστος Κούτρας και ο Γιάννης Ντσούνος και θα αντιμετωπίσουν τις ανατρεπτικές απαντήσεις/επιλογές του κοινού που ψηφίζει.

Αυτό το Σάββατο 8 και την Κυριακή 9 Μαρτίου «Η Ελλάδα ψηφίζει» διπλά στον ΣΚΑΪ.

Δείτε τα τρέιλερ:

