David Duchovny: Ερευνά αποχαρακτηρισμένα μυστικά σε νέα σειρά του History Channel

Ο Ντέιβιντ Ντουκόβνι, γνωστός για την ερμηνεία του ως πράκτορας Φοξ Μόλντερ στη σειρά «The X-Files» έχει μια νέα σειρά μη μυθοπλασίας στο History Channel που φαίνεται να εξετάζει οκεία του θέματα.

Η σειρά με τίτλο «Secrets Declassified» (Αποχαρακτηρισμένα Μυστικά) πρόκειται να διερευνήσει «τις πιο μυστικές, παράξενες και συγκλονιστικές δραστηριότητες της αμερικανικής κυβέρνησης που έχουν αποχαρακτηριστεί» σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή.

David Duchovny to explore real-life X-Files on new History Channel show → https://t.co/uPcU5qxpng pic.twitter.com/D8QhNUglxI — CONSEQUENCE (@consequence) March 5, 2025

Σε κάθε επεισόδιο ο ηθοποιός φέρεται να ερευνά ένα διαφορετικό θέμα, όπως την Area 51 (Περιοχή 51, γνωστή ως Λίμνη Γκρουμ ή Αεροδρόμιο Χόμι, απομακρυσμένη μονάδα της Αεροπορικής Βάσης Έντουαρντ) με τη βοήθεια διαφόρων ειδικών.

«Πάντα με προσέλκυαν οι εξερευνήσεις των πιο περίπλοκων πτυχών της ζωής μας, που οδηγούν σε συζητήσεις που σκάβουν κάτω από την επιφάνεια και ξεκλειδώνουν μια πιο ενδιαφέρουσα ιστορία» εξήγησε ο Ντέιβιντ Ντουκόβνι. «Είμαι ενθουσιασμένος που είμαι εκτελεστικός παραγωγός και οικοδεσπότης μιας νέας σειράς του History Channel που δεν φοβάται να πάει εκεί. Λέμε τις απίστευτες ιστορίες κυβερνητικών μυστικών που μόλις πρόσφατα ήρθαν στο φως. Αυτή η σειρά αποδεικνύει ότι τα μυστικά μπορούν να αποκαλυφθούν και τα μυστήρια μπορούν ακόμα να ξεδιαλύνουν», τόνισε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.