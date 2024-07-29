Τάμτα: Με νέο look και ροζ μαλλί -μια κούκλα- στα βράχια της Μήλου

Έχουμε δει πολλές celebrities να πειραματίζονται με extreme χρώματα στα μαλλιά τους. Από τη Δέσποινα Βανδή ως την Τάνια Μπρεάζου και την Έλενα Τσαγκρινού, μόνο που συνήθως μιλάμε για περούκες και όχι για ριζικές αλλαγές. Και η Τάμτα πολύ συχνά αλλάζει το look της με διάφορες περούκες αλλά αυτή τη φορά έκανε την αλλαγή στο δικό της μαλλί.

Σε κάποια άλλη μπορεί και να μας ξένιζε. Η Τάμτα όμως έχει έναν μοναδικό τρόπο να υποστηρίζει τις στιλιστικές της επιλογές.

