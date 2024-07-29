Κατερίνα Καραβάτου: Αέλια και Αρίωνας μαζί της στην Κωνσταντινούπολη

Το είχε πει η Κατερίνα Καραβάτου σε πρόσφατη συνέντευξή της πως περιμένει να ολοκληρωθούν οι διακοπές των παιδιών της με τον πατέρα τους Κρατερό Κατσούλη για να τα πάρει μαζί της στην Κωνσταντινούπολη όπου βρίσκεται για τα γυρίσματα του Power Of Love.

Την περασμένη εβδομάδα ήρθε στην Ελλάδα, έκανε λίγες μέρες διακοπών με τα δύο της παιδιά στην χώρα μας και όλοι μαζί μετά πέταξαν για Τουρκία προκειμένου να μείνουν εκεί όσο διάστημα διαρκούν οι επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

