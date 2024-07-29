Μαρία Αντωνά-Γιώργος Λιάγκας: Τα βίντεο που πρόδωσαν πως είναι μαζί στην Τήνο

Στην Τήνο μαζί με τον Γιώργο Λιάγκα βρίσκεται εδώ και λίγες ημέρες η Μαρία Αντωνά. Και φαίνεται πως η φημολογούμενη νέα σχέση πάει από το καλό στο καλύτερο αφού με το που ολοκλήρωσε τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις στο ραδιόφωνο η Μαρία και έφυγαν και οι γιοι του Γιώργου Λιάγκα με τη μητέρα τους, Φαίη Σκορδά, για τη Χαλκιδική, ήρθε η ώρα να περάσουν και μαζί μέρος -τουλάχιστον- των καλοκαιρινών τους διακοπών.

Φυσικά δεν έχουν βάλει καμιά κοινή φωτογραφία, ούτε καν η Μαρία Αντωνά έχει βάλει τοποθεσία που βρίσκεται στις φωτογραφίες που εκείνη ανέβασε -χωρίς παρέα- από το όμορφο νησί.

