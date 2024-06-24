Επικίνδυνη Αποστολή: Θανάσιμη Εκδίκηση, στο COSMOTE CINEMA 1HD, 24/06 στις 21:00

Σκηνοθεσία: Κρίστοφερ Μακ Κουάρι

Ηθοποιοί: Τομ Κρουζ, Χέιλι Άτγουελ, Σάιμον Πεγκ

Ο Ίθαν Χαντ και η ομάδα του αναλαμβάνουν την πιο επικίνδυνη αποστολή της καριέρας τους: τον εντοπισμό ενός τρομακτικού όπλου. Το μέλλον της ανθρωπότητας βρίσκεται στα χέρια τους… Η ταινία κέρδισε υποψηφιότητα για 2 Όσκαρ.

The Dark house, στο COSMOTE CINEMA 2HD, 24/06 στις 22:00

Σκηνοθεσία: Τζέιμς Νάπιερ Ρόμπερτσον

Ηθοποιοί: Κλιφ Κέρτις, Τζέιμς Ρόλστον, Κερκ Τόρανς

Ένας ιδιοφυής αλλά διπολικός Νεοζηλανδός αναλαμβάνει να διδάξει την τέχνη του σκακιού στα μη προνομιούχα παιδιά της κοινότητάς του, βοηθώντας τα έτσι να ανατρέψουν τα δεδομένα που τα έχουν καταδικάσει να βρίσκονται στο περιθώριου.

All That Divides Us, στο COSMOTE CINEMA 1HD, 25/06 στις 22:55

Σκηνοθεσία: Τιερί Κλιφά

Ηθοποιοί: Κατρίν Ντενέβ, Νταϊάν Κρούγκερ, Nekfeu

Μια πλούσια αστική οικογένεια έρχεται σε σύγκρουση με τους κατοίκους μιας φτωχογειτονιάς. Μια μητέρα και μια προβληματική κόρη. Δύο παιδικοί φίλοι. Μια ξαφνική εξαφάνιση. Ένας εκβιασμός. Η αντιπαράθεση δύο διαφορετικών κόσμων.

Τέσσερις Κόρες στο COSMOTE CINEMA 1HD, 27/06 στις 22:00

Σκηνοθεσία: Καουτέρ Μπεν Ανιά

Ηθοποιοί: Όλφα Χαμρουνί, Εγιά Σικαουί, Ταϊσίρ Σικαουί

ΠΡΕΜΙΕΡΑ. Ladies First. Η ζωή μιας Τυνήσιας μητέρας τεσσάρων κοριτσιών ανατρέπεται όταν οι δύο μεγαλύτερες κόρες της εξαφανίζονται ξαφνικά για να ενταχθούν στο Ισλαμικό Κράτος. Τι τις ώθησε σε μια τόσο παράτολμη απόφαση; Η ταινία προτάθηκε για Όσκαρ.

Τζέρι Μαγκουάιρ στην ΕΡΤ1, Παρασκευή 28/06 στις 21:00

Σκηνοθεσία: Κάμερον Κρόου

Πρωταγωνιστούν: Τομ Κρουζ, Ρενέ Ζελβέγκερ, Κούμπα Γκούντιγκ Τζ.,Κέλι Πρέστον, Μπόνι Χαντ, Ρετζίνα Κινγκ, Τζέι Μορ

«Show Me The Money». Ο διεθνής σταρ του κινηματογράφου Τομ Κρουζ είναι ο Τζέρι Μαγκουάιρ, ένας επιτυχημένος αθλητικός πράκτορας που απολύεται από ένα πρακτορείο υψηλών απαιτήσεων, όταν αναπτύσσει μια έντιμη τάση. Προς απογοήτευσή του, διαπιστώνει ότι έχει χάσει επίσης τους περισσότερους πελάτες του και την αρραβωνιαστικιά του, τη δημοσιογράφο του NFL Έιβερι Μπίσοπ. Έχοντας μόνο τον λιγότερο σημαντικό πελάτη από το άλλοτε γεμάτο ρόστερ του, τον υπομεγέθη Ροντ Τίντγουελ της ομάδας Arizona Cardinals, και το μοναδικό άτομο από το πρώην γραφείο του, που πιστεύει σε αυτόν, τη νοσταλγική ανύπαντρη μητέρα Ντόροθι Μπόιντ, ο Τζέρι πρέπει να κάνει μια νέα αρχή και να ξαναχτίσει τη ζωή του από την αρχή. Το μέλλον όλων τους κρέμεται από μια κλωστή, καθώς τα ιδανικά του για πίστη, ειλικρίνεια και αγάπη δοκιμάζονται στον κόσμο του επαγγελματικού αθλητισμού «Show Me The Money».

