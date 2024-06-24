Μία διαφορετική μάχη μάς χάρισαν στο τελευταίο επεισόδιο του Survivor οι τέσσερις εναπομείναντες παίκτες. Φάνης, Δαλάκα, Γκιουλέκας και Ντάνιελ παλεύουν για ακόμα ένα έπαθλο στον Άγιο Δομινίκο. Αυτό το έπαθλο όμως δεν θυμίζει σε τίποτα τα προηγούμενα του παιχνιδιού, καθώς πρόκειται για ένα πολυτελές αυτοκίνητο.

Οι τέσσερις φιναλίστς διαγωνίστηκαν αρχικά ως προς το πόσο καλά τους γνωρίζουν οι μητέρες τους. Οι απαντήσεις ποκίλες και ενδιαφέρουσες.

Στη συνέχεια οι παίκτες έπρεπε να μαντέψουν σωστά σε πράγματα που αφορούσαν τις μητέρες τους. Στο κομμάτι αυτό ξεχώρισε ο Φάνης που σε κάποιο σημείο απηύδησε τόσο από τις απαντήσεις της μητέρας του, όσο και από τα πειράγματα του Γ. Λιανού και αποχώρησε από το παιχνίδι.

Ο πρώτος γύρος έκλεισε με το κουίζ των ερωτήσεων. Ο Ντάνιελ τερμάτισε πρώτος και πάει στον αγώνα με 8 ζωές, ο Γκιουλέκας 7, ο Φάνης με 6 και η Δαλάκα με 5.

Μετά την ολοκλήρωση του παιχνιδιού, ο Φάνης τα έβαλε ξανά με τη μητέρα του, για τις απρόβλεπτες απαντήσεις της.



Πηγή: skai.gr

