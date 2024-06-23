Αντίο ζωή. Η Φαίη Σκορδά έβαλε το πρώτο μαγιό του καλοκαιριού

Είτε τη συμπαθείς, είτε όχι δεν γίνεται να μην παραδεχτείς το αυτονόητο.

Η Φαίη Σκορδά έχει ένα από τα ωραιότερα κορμιά όχι μόνο της ελληνικής τηλεόρασης αλλά γενικά της ελληνικής showbiz.

Και είναι και μάνα δύο παιδιών. Και δεν ανήκει σε αυτές που ζουν με αέρα κοπανιστό. Αντιθέτως.

Η Φαίη αγαπάει το καλό φαγητό, είναι η ίδια εξαιρετική μαγείρισσα και φτιάχνει και γλυκά με ιδιαίτερη αδυναμία στα κέικ.

Όμως καθημερινά βγαίνει για τρέξιμο -με ιταλικά τραγούδια στα ακουστικά- ή για γρήγορο περπάτημα, όποτε έχει ελεύθερο χρόνο.

Γι' αυτό και κάθε της εμφάνιση είτε με μαγιό, είτε στο πλατό είναι αν μη τι άλλο εντυπωσιακή.

