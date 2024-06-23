Ο Γιάννης Σπαλιάρας διαψεύδει τον αρραβώνα του και δηλώνει κατά της δίαιτας. Τον αγαπάμε

Ο Γιάννης Σπαλιάρας είναι ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα στον χώρο του modeling στην Ελλάδα αλλά πλέον εδώ και χρόνια δραστηριοποιείται ως ηθοποιός έχοντας μάλιστα συμμετάσχει σε κάποιες ξένες παραγωγές. Ο 49χρονος (Ναι, ναι, καλά διαβάσατε) ηθοποιός πια μίλησε στο «Λοιπόν» που κυκλοφορεί και ήταν αποκαλυπτικός.

Παρά τα 49 σου χρόνια, διατηρείσαι σε άψογη φυσική κατάσταση. Ποιο είναι το μυστικό σου;

«Είναι σίγουρα το dna μου, γιατί όλοι στην οικογένειά μου διατηρούμαστε σε καλή κατάσταση. Επίσης, παίζει ρόλο το ότι γυμνάζομαι από τετάρτη δημοτικού. Επίσης προσέχω τη διατροφή μου χωρίς να κάνω υπερβολές και γενικά είμαι ένας άνθρωπος που σκέφτομαι θετικά, οπότε η καλή ψυχολογία βοηθάει και στην εξωτερική εμφάνιση»

Στο μυαλό μας, το όνομα Σπαλιάρας είναι ταυτισμένο με ένα θεϊκό κορμί και η αλήθεια είναι πως αυτό δεν το έχει φτάσει κανείς

«Σώμα και Σπαλιάρας νομίζω υπάρχει μια ταύτιση. Ευχάριστο είναι αυτό. Η γυμναστική ήταν πάντα μια διέξοδος για μένα. Ποτέ δεν πήγα στην προπόνηση με βαριά καρδιά, το έκανα με κέφι.

Ότι είμαι 49 ετών και δεν έχω άσπρη τρίχα στο μαλλί μου, δεν είναι κάτι που περνούσε από το χέρι μου, είναι και θέμα DNA. Κάποια πράγματα λοιπόν τα έχω δουλέψει και άλλα είναι θέμα τύχης. Είναι ωραίο πράγμα που άντρες και γυναίκες μου λένε ότι με παρακολουθούν και τους παρακινώ να ασχοληθούν με τη γυμναστική»

Η συμβουλή που θα έδινες στο κοινό που σε ακολουθεί;

«Δεν είμαι υπέρ της δίαιτας. Καλό είναι όλοι να γυμνάζονται όλο τον χρόνο. Συνήθως οι Έλληνες και οι Ελληνίδες παθαίνουν ένα αμόκ το Μάιο και τρέχουν στους διατροφολόγους. Τελευταία στιγμή δεν μπορείς να κάνεις και πολλά πράγματα.

Καλό είναι να μπουν σ’ αυτήν τη διαδικασία όλο το χρόνο. Επίσης, αν μπεις σε αυτό το τρυπάκι δεν είναι και τόσο δύσκολο. Στην αρχή είναι λίγο άβολο. Μετά γίνεται τρόπος ζωής. Για μένα είναι τρόπος ζωής, δεν μπορώ να μην πάω. Είναι ένας ωραίος εθισμός που έχω η γυμναστική»

Μπορείς να πεις ότι είσαι από τους καλοπληρωμένους στον χώρο της δουλειάς σου σήμερα;

«Στις δύο παραγωγές που έκανα στο εξωτερικό ως ηθοποιός, στο Ιράν και στο Μεξικό οι αμοιβές που πήρα ήταν αντίστοιχες της παραγωγής τους. Δηλαδή πάρα πολύ καλές, χωρίς να θέλω να αναφερθώ με λεπτομέρειες σε νούμερα και ποσά».

Είναι αλήθεια ότι για δυο ώρες φωτογράφισης μπορεί να είχες πάρει 20.000 ευρώ;

«Ναι αυτό παλιότερα μου είχε συμβεί όταν δούλευα ως μοντέλο. Είχα πάρει 20.000 ευρώ από παγκόσμια καμπάνια για γυαλιά ηλίου στη Σαρδηνία. Αλλά είναι δουλειές που συμβαίνουν 2-3 φορές στην καριέρα σου, τουλάχιστον στη δική μου. Δεν είναι η καθημερινότητα του μόντελινγκ αυτή.

Είχα ταξιδέψει business class και ήταν συγκλονιστική εμπειρία. Αυτό που θυμάμαι έντονα ήταν ότι στην καμπάνια αυτή μαζί μου συμμετείχε και ο Goerge Clooney και αφού τελείωσα εγώ τη φωτογράφιση στην πισίνα, βλέπω τους τεχνικούς να χτίζουν ένα σπιτάκι.

Τους ρωτάω τι είναι αυτό που φτιάχνουν και μου απαντούν πως εκεί μέσα θα φωτογραφίσουμε τον Clooney δεν γίνεται διαφορετικά. «Αν εμφανιστεί στην πισίνα όπως εσύ δεν θα γίνει ποτέ η φωτογράφιση» μου απάντησαν με ειλικρίνεια. Καταλαβαίνεις βέβαια για τι μεγέθη μιλάμε. Του έφτιαξαν ολόκληρη κατασκευή για να μην γίνει αντιληπτός από κανέναν που βρισκόταν εκεί στον χώρο»

Με όλα αυτά που κάνεις στα επαγγελματικά σου, βρίσκεις χρόνο για την προσωπική σου ζωή;

«Ναι, φυσικά και βρίσκω χρόνο για την προσωπική μου ζωή»

Ακούστηκε πρόσφατα ότι αρραβωνιάστηκες, ισχύει κάτι τέτοιο;

«Όχι, όχι δεν ισχύει ότι αρραβωνιάστηκα. Δεν σκεφτόμαστε κάτι τέτοιο. Απολαμβάνουμε τη σχέση μας και περνάμε όμορφα. Στην Ελλάδα όταν βλέπουν ένα ζευγάρι μαζί, το ρωτάνε όλοι πότε θα παντρευτεί και θα κάνει παιδιά»

Ωστόσο εσύ στο παρελθόν έχεις δηλώσει ότι θα ήθελες να κάνεις οικογένεια…

«Ναι, δεν είμαι εναντίον απλά αυτή τη στιγμή δεν είναι κάτι που το σκέφτομαι. Αφήνω τη ζωή να κυλάει όμορφα και όπως έρθουν τα πράγματα»

