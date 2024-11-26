Παίζει τελικά ρόλο στο παιχνίδι η ηλικία; Η αλήθεια είναι πως όχι. Η Γεωργία έχει αποδείξει ότι μπορεί να ανταπεξέλθει σε ό,τι της δίνεται χωρίς να μπαίνει ως εμπόδιο η ηλικία της. Εμφανώς απογοητευμένη από την ομάδα της, αφού θεωρεί πως την υποτιμούν και την στοχοποιούν ως την πιο αδύναμη αγωνιστικά παίκτρια της ομάδας. «Θα έπρεπε μετά από δύο μήνες να έχουν δει πόσο δυνατή είμαι, με βάζουν πάντα με τον Μιχάλη στα run που τον θεωρούν και αυτόν τον πιο αδύναμο», είπε εκφράζοντας την δυσαρέσκειά της για τους συμπαίκτες της.

Μετά τη λήξη και του δεύτερου γύρου του αγώνα, η Γεωργία επισήμανε πάλι σε όλους τους συμπαίκτες της: «Δεν έμεινε πολύ πίσω η 50χρονη από την 20χρονη στο run, από ότι είδα». Τότε με απορία της απάντησε η Μαρία: «Όχι αλλά γιατί το λες έτσι; Τα πήγες τέλεια».

Η κατάσταση όμως οξύνθηκε ακόμα παραπάνω, όταν η Κίτρινοι έχασαν στον αγώνα που είχε έπαθλο τις προμήθειες φαγητού που είχαν τόσο πολύ ανάγκη. Η Γεωργία, επειδή δεν ήταν συγκεντρωμένη όπως είπε, όχι μόνο δεν πήρε πόντο, αλλά δεν κατάφερε ούτε να βάλει ένα δισκάκι στον τελικό στόχο. Έτσι, κατηγορήθηκε σχεδόν από όλη της την ομάδα, ότι τον πόντο τον ‘’χάρισε’’ στους αντιπάλους. «Αν πιστεύουν ότι τον έδωσα τον πόντο, δεν μπορώ να κάνω κάτι, ας το πιστέψουν», απάντησε.

