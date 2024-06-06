Της Διονυσίας Ζαπατίνα

Με βαθιά θλίψη και συγκίνηση πολλοί από τους ανθρώπους που συνεργάστηκαν με τον σπουδαίο σκηνοθέτη Τάσο Μπιρσίμ αποχαιρετούν τον φίλο τους που έφυγε από τη ζωή χθες το απόγευμα.

Ανάμεσά τους και η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια Ειρήνη Νικολοπούλου με την οποία τον συνέδεαν πολλές συνεργασίες στην πορεία των χρόνων της καριέρας τους. Η ίδια συγκλονισμένη από την απώλεια έγραψε πριν λίγο:

«Τάσο μου …. Τάσο μου Αγαπημένε μου Άνθρωπε και σκηνοθέτη δεν το πιστεύω ότι σε αποχαιρετώ. Δεν έχω λόγια αυτή τη στιγμή.

Παρά μόνο να βάλω τις φωτογραφίες μας από την τελευταία μας συνάντηση στην πατρίδα σου στο Λεωνίδιο όπου ήρθα μόνο για να σε βρω να περάσουμε χρόνο μαζί να μου δώσεις την τελευταία σου συνέντευξη. Να γελάσουμε να θυμηθούμε τις τόσες δουλειές που κάναμε μαζί. Τις άπειρες ώρες που περάσαμε στο μοντάζ.

Δεύτερος Τάσος δεν υπήρξε δεν υπάρχει, καλύτερος άνθρωπος σαν κι εσένα σαν το χαμόγελό σου την αγκαλιά σου την αγάπη σου για όλους και το ασίγαστό παροιμιώδες πάθος σου για την κάμερα την σκηνοθεσία την δουλειά στην τηλεόραση.

Και τι δεν κάναμε μαζί ; ντοκιμαντέρ για το mega Εκπομπές ρεπορτάζ. Και πολλές πολλές συνεντεύξεις αλλά πιο πολύ γελάσαμε. Γελάσαμε πολύ μαζί

Τάσο μου έλα πάμε κάμερα , γυρίζουμε το τελευταίο καρέ»

Πηγή: Facebook



Και παράλληλα δημοσίευσε και την συνέντευξη που του έκανε η ίδια δύο χρόνια νωρίτερα στον χώρο του σπιτιού του στο Λεωνίδιο γράφοντας στο εισαγωγικό της κείμενο στο site της Eirinika τότε:

«Τάσος Μπιρσίμ ένα όνομα μία ιστορία. Το μεγαλύτερο όνομα με υπογραφή στην τηλεσκηνοθεσία της Ελλάδας. Μία ιστορία πολλών ετών από την αρχή της ελληνικής τηλεόρασης μέχρι σήμερα. Κι αν έκανε μεγάλο όνομα όταν συνδέθηκε με τις συγκεντρώσεις των οπαδών του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και τον ίδιο τον Ανδρέα Παπανδρέου.

Ο Τάσος όμως, έχει μία αξία πέρα και πάνω από τα κόμματα πέρα και πάνω από την πολιτική. Γι’ αυτό και σήμερα έχοντας ολοκληρώσει μία καριέρα πάνω από 50 χρόνια δεν τον βρίσκει κανείς σε μια τεράστια χλιδάτη έπαυλη αλλά στο ταπεινό αγροτικό σπίτι της οικογένειας του, στο Λεωνίδιο.

Παρέμεινε ίδιος στην ψυχή στα αισθήματα και στο μυαλό με τον μικρό Τάσο που ξεκίνησε από το απώτατο άκρο της Αρκαδικής γης για να γίνει μεγάλος και τρανός.

Πηγή: Facebook

Ο Τάσος δεν έγινε πλούσιος γιατί δεν τον ενδιέφεραν τα χρήματα, αλλά εστίαζε με πάθος σε ότι κι αν έκανε. Κι αν ο θρύλος τον θέλει να πολλαπλασίαζε με τους φακούς, τις εντολές του στις κάμερες και τα κουμπιά του στην κονσόλα του control room της ΕΡΤ, τους οπαδούς των συγκεντρώσεων των πρώτων ετών του ΠΑΣΟΚ, που του έφερε φήμη και τον καθιέρωσε ως μάγο της τηλεσκηνοθεσίας, η αλήθεια είναι αυτή: Ο Τάσος παρέμεινε απλός, ταπεινός, ψυχούλα, άνθρωπος πάνω απ’ όλα με ζεστασιά, γλυκομίλητος και άντρας από βελούδο.

Του είχα υποσχεθεί να τον βρω κάποια στιγμή στην πατρίδα του. Εκεί που περνάει τα καλοκαίρια του με την αιώνια αγαπημένη του Πηνελόπη, τη γυναίκα του, εκεί που μαζεύεται όλη η οικογένεια, η κόρη τους η Μαρουσώ, ο γιος τους ο Στάμος, χαρισματικός και αυτός με καριέρα σκηνοθέτη στο εξωτερικό και φυσικά τα τέσσερα εγγόνια του»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.