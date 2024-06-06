Marion Cotillard: Θα πρωταγωνιστήσει στην 4η σεζόν του «The Morning Show»

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Μαριόν Κοτιγιάρ θα πρωταγωνιστήσει στην 4η σεζόν του «The Morning Show», σύμφωνα με το Variety.

Η Γαλλίδα σταρ θα εμφανιστεί στην επιτυχημένη σειρά του Apple TV+ μαζί με τις πρωταγωνίστριες Ρις Γουίδερσπουν και Τζένιφερ Άνιστον, υποδυόμενη «μια έξυπνη επιχειρηματία από μια διάσημη οικογένεια της Ευρώπης, την Celine Dumont».

Στο πλευρό τους οι Μπίλι Κράνταπ, Μαρκ Ντούπλας, Νέστορ Κάρμπονελ, Κάρεν Πίτμαν, Γκρέτα Λι, Τζον Χαμ και Νικόλ Μπέχαρι.

Θα είναι μία από τις σπάνιες τηλεοπτικές εμφανίσεις της Κοτιγιάρ, η οποία απέσπασε το Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου για το «La Vie En Rose» το 2008. Ήταν υποψήφια στην ίδια κατηγορία και το 2015 για το «Two Days, One Night» ενώ έχει πρωταγωνιστήσει, μεταξύ άλλων, στις παραγωγές «Brother and Sister», «From the Land of the Moon», «Midnight in Paris» και «Inception».

Σημειώνεται ότι η βραβευμένη σειρά, η οποία έκανε το ντεμπούτο της τον Νοέμβριο του 2019, εξερευνά «τον απίθανο κόσμο των πρωινών ειδήσεων και το παρασκήνιο της ζωής των ανθρώπων που βοηθούν την Αμερική να ξυπνήσει το πρωί».

Η Γουίδερσπουν και η 'Ανιστον εκτός από πρωταγωνίστριες είναι και εκτελεστικοί παραγωγοί μαζί με τη Μίμι Λέντερ (Mimi Leder) η οποία υπογράφει και τη σκηνοθεσία.

Η επερχόμενη σεζόν πήρε το πράσινο φως πριν κάνει πρεμιέρα ο τρίτος κύκλος, ο οποίος προβλήθηκε στην πλατφόρμα το περασμένο φθινόπωρο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

