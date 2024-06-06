Τον αγαπημένο τραγουδιστή και τραγουδοποιό Γιάννη Κότσιρα φιλοξένησε χθες στο The 2night Show, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Οι δυο τους μίλησαν για πολλά ξεκινώντας την κουβέντα τους με τη δημιουργική του πλευρά. Πότε έχει έμπνευση και πότε δεν καταφέρνει να είναι δημιουργικός;

«Όταν είμαι στενοχωρημένος, δεν μπορώ να δημιουργήσω μουσική. Πέφτω σε βαθιά κατάθλιψη και δεν θέλω κανέναν» είπε αρχικά και μετά τόνισε: «Τα τελευταία χρόνια, που έχω μια όμορφη οικογένεια, τη γυναίκα μου Κατερίνα και τα παιδιά μου, γράφω συνέχεια και παράγω όμορφα πράγματα».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε για τα άγχη που έχει σε σχέση με τα παιδιά του:

«Τα παιδιά μου είναι τώρα πεντέμισι το ένα και το άλλο στα οκτώ. Δεν ξέρω, μωρέ Γρηγόρη, όλα με αγχώνουν στο μεγάλωμα τους. Όλα με αγχώνουν. Ξυπνάς το πρωί, έχει πιάσει ένας κορονοϊός ας πούμε και δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει.

Μεγαλώνεις τα παιδιά σου, τα στέλνεις στη Θεσσαλονίκη να σπουδάσουν και σου τα σκοτώνει ένα ανύπαρκτο κράτος. Τι να με αγχώνει; Είναι η ύπαρξη… Το να επιβιώνεις σε αυτή την θαυμάσια χώρα τελικά γίνεται από θαύμα! Αυτό είναι, φοβερό»

Ενώ σε άλλο σημείο της συνέντευξης ξάφνιασε τον παρουσιαστή με όσα είπε για τους τράπερς

«Έχουμε δαιμονοποιήσει την τραπ, αλλά είναι κομμάτι της ραπ.Τα περισσότερα παιδιά ακούνε ραπ και όχι τραπ, το μεγάλο μέλος της νεολαίας ακούει ΛΕΞ, Λόγο Τιμής, 12ο Πίθηκο και άλλα» διευκρίνισε και συνέχισε: «Μου αρέσουν πάρα πολύ, τους θεωρώ σύγχρονους ποιητές. Νομίζω ότι οι περισσότεροι προέρχονται από τον κόσμο του B.D. Foxmoor που έφερε τη δική του άποψη της ραπ στην Ελλάδα, αυτή είναι η δική μου η άποψη. Άνετα θα συνεργαζόμουν μαζί τους, τους θαυμάζω πολύ».

Τέλος αποκάλυψε τι τον συνδέει με τον Νίκο Τερζή και πώς προέκυψε η τεράστια επιτυχία του Σασμού:

«Με τον Νίκο Τερζή είμασταν φίλοι, είμασταν φαντάροι μαζί. Όταν ήρθε η συνεργασία δεν είχα ξαναγράψει στίχους κι έχω φτάσει να γράψω 30 τραγούδια.

Ο Νίκος Τερζής και ο Σπύρος Πετρουλάκης μου ζήτησαν να δοκιμάσω έναν στίχο για το τραγούδι. Το έστειλα με τη φωνή μου και παίχτηκε στο πρώτο επεισόδιο. Δεν ήξερα τίποτα. Η Κατερίνα μου είπε: Έχεις πάρει χαμπάρι τι γίνεται; Κάποιο τραγούδι σου έχει παίξει στην τηλεόραση και συζητάνε όλοι για αυτό; Της απάντησα, ιδέα δεν έχω».

Πηγή: skai.gr

