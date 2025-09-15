Εντύπωση πολλών ήταν πως στα φετινά βραβεία Emmy η Σίντνεϊ Σουίνι έδειχνε να έχει χάσει μέρος από τη λάμψη της. Η παρουσία της στη μεγαλύτερη βραδιά του κόσμου της τηλεόρασης ήταν χαμηλών τόνων.

Η σταρ του Euphoria ανέβηκε στη σκηνή για να απονείμει το βραβείο Καλύτερου Β’ Ανδρικού Ρόλου στον Όουεν Κούπερ, αλλά δεν εθεάθη ούτε στα παρασκήνια να συναναστρέφεται με άλλους διάσημους, ούτε σε κάποιο από τα καθιερωμένα afterparties.

Η περιορισμένη παρουσία της προκάλεσε ερωτήματα για το αν η απόσταση που φαίνεται να κρατά το Χόλιγουντ σχετίζεται με τις πρόσφατες αντιπαραθέσεις που έχει βρεθεί στο επίκεντρο.

Οι αντιδράσεις και το πολιτικό παρασκήνιο

Η Σουίνι βρέθηκε στο στόχαστρο μετά την καμπάνια της για τα τζιν της American Eagle, που κάποιοι επικριτές χαρακτήρισαν «ναζιστική προπαγάνδα». Επιπλέον, το γεγονός ότι είναι καταγεγραμμένη μέλος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος έχει προκαλέσει ανάμεικτες αντιδράσεις, ειδικά σε μια βραδιά που πολλοί αστέρες του Χόλιγουντ δεν δίστασαν να εξαπολύσουν επιθέσεις κατά του Ντόναλντ Τραμπ και των πολιτικών του.

Την ίδια στιγμή, η ηθοποιός Χάνα Άινμπιντερ από τη σειρά Hacks, κλείνοντας την ευχαριστήρια ομιλία της για το βραβείο Β’ Γυναικείου Ρόλου σε Κωμική Σειρά, φώναξε: «Free Palestine», ενώ δεν ήταν η μόνη. Χιλιάδες επαγγελματίες του κινηματογράφου –ανάμεσά τους και η Έμα Στόουν, ο Χοακίν Φίνιξ, η Τίλντα Σουίντον και η Ολίβια Κόλμαν– έχουν ήδη υπογράψει τη δέσμευση «Film Workers for Palestine» για μποϊκοτάζ σε ισραηλινές κινηματογραφικές εταιρείες.

Η ίδια η Άινμπιντερ, ερωτηθείσα αργότερα από τους δημοσιογράφους, δήλωσε πως αισθάνεται υποχρέωση ως Εβραία να διαχωρίσει τον ιουδαϊσμό από το κράτος του Ισραήλ και τόνισε ότι «το μποϊκοτάζ είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο πίεσης».

Σε αυτό το σκηνικό, η διακριτική παρουσία της Σουίνι δεν πέρασε απαρατήρητη, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι πολιτικές της τοποθετήσεις ίσως την έχουν φέρει σε δύσκολη θέση στο Χόλιγουντ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.