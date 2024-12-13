Demy: «Προσπαθώ να είμαι σωστή αλλά κάνω λάθη και το έχω αποδεχτεί»

Τη Demy είχαν καλεσμένη στο «Στούντιο 4» η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος με αφορμή την πρεμιέρα της νέας σειράς της ΕΡΤ «Η Μαρία που έγινε Κάλλας» αυτήν την Παρασκευή στην πλατφόρμα του ERTFLIX. Και από την αρχή οι δύο παρουσιαστές της είπαν πως όσα χρόνια τη γνωρίζουν έδειχνε πάντα πολύ σοβαρή και τέλεια.

«Νομίζω ότι πάντα ένιωθα πιο μεγάλη από ότι ήμουν. Ταυτόχρονα βλέπω την ηλικία μου και δεν την αναγνωρίζω, είναι ένα περίεργο πράγμα. Δηλαδή βλέπω κιόλας ότι έχει μεγαλώσει το νούμερο και λέω «αποκλείεται, κάποιο λάθος έχει γίνει». Πάντα όμως ένιωθα πιο ώριμη από την ηλικία μου, από παιδάκι» είπε αρχικά η Demy και συνέχισε:

Δεν είμαι όλες τις στιγμές όσο σοβαρή φαίνομαι αλλά είχα πάντα την αίσθηση της υπευθυνότητας πάρα πολύ έντονη. Οπότε αυτό με διαμόρφωσε από παιδάκι. Το κατάλαβα αργότερα και ακόμα κατανοώ τους τρόπους με τους οποίους με έχει επηρεάσει, αλλά μου το έλεγαν πάντα οι γονείς μου».

-Εσύ ήθελες να τα κάνεις όλα σωστά;

«Πάντα προσπαθούσα και έχω το σύνδρομο του καλού παιδιού, διαγνωσμένα. Είναι αυτή η προσπάθεια να τα κάνεις όλα σωστά, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό το σωστό ή το τέλειο, γιατί δεν είναι ποτέ αντικειμενικό, είναι αυτό που προσπαθείς να πετύχεις εσύ ως τέλειο και να τους έχεις όλους χαρούμενους ταυτόχρονα. Προσπαθώ συνεχώς να το αλλάξω και το έχω βελτιώσει πολύ. Είναι βάρος σίγουρα. Πρέπει να σκέφτεσαι πρώτα τι θέλεις εσύ και να το αναγνωρίζεις»

-Έχεις αρχίσει να κάνεις πράγματα που θέλεις μόνο εσύ;

«Ναι, σιγά σιγά. Είναι μια αργή διαδικασία. Ένα βήμα πίσω, δύο βήματα μπροστά»

-Πότε είπες όχι, αυτό δεν θέλω να το κάνω…

«Με έναν τρόπο έχω πει αρκετά όχι σε βάθος χρόνου. Κάπου έβρισκα το θάρρος να το κάνω αυτό»

-Είσαι το κορίτσι των ονείρων κάθε γονιού αλλά νιώθω ότι δεν τσαλακώθηκες αρκετά….

«Μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να το κάνω και προσπαθώ. Γιατί νιώθω ότι όταν προστατεύεσαι τόσο πολύ δεν σε γνωρίζει ο κόσμος σε… βάθος. Κάποια κομμάτια μου, όσα έχει γνωρίσει ο κόσμος είναι αληθινά και ειλικρινή απλά υπάρχουν και άλλα»

-Στα προσωπικά σου αφήνεσαι;

«Προσπαθώ να είμαι σωστή αλλά κάνω λάθη και το έχω αποδεχτεί. Γενικά σκέφτομαι πιο πολύ τους άλλους και στο τέλος…. Είναι μεγάλη συζήτηση»

