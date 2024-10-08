Είναι λογικό σε ένα reality όπου οι παίκτες περνούν πολλές ώρες μεταξύ τους, κάποιες φορές να αναπτυχθούν ανάμεσά τους σχέσει παραπάνω από φιλικές. Όταν όμως το συναίσθημα του ενός για τον

άλλο δεν βρίσκει ανταπόκριση τότε τα πράγματα γίνονται δυσκολότερα.

Το τελευταίο διάστημα ο Μιχάλης Κονδύλας φαίνεται αποκαρδιωμένος. Σίγουρα η ψήφισή του τον έχει ρίξει όμως η Μαίρη Πετεινάρη έχει να δώσει μια άλλη εξήγηση.

Η αλήθεια είναι ότι οι δύο παίκτες τουλάχιστον για όσο παρέμεναν στο νησί της εξορίας, είχαν έρθει πολύ κοντά, αυτό όμως μάλλον άλλαξε μετά την είσοδό τους στην ομάδα.

Μάλιστα ο Μιχάλης είχε υποσχεθεί στη Μαίρη ότι από εκείνον δεν θα λαβει ψήφο ποτέ. Ισχύει όμως και το αντίστροφο;

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.