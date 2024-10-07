Έλενα Κρεμλίδου: «Μετά το revenge porn κλείστηκα στο καβούκι μου. Μου πήρε πολύ χρόνο και πολλή ψυχοθεραπεία»

Για την πολύ δυσάρεστη περίοδο της ζωής της που δικός της άνθρωπος διέρρευσε στο διαδίκτυο βίντεο από πολύ προσωπικές της στιγμές μίλησε η Έλενα Κρεμλίδου που από τότε προσπαθεί να το αφήσει πίσω της.

Η influencer που είναι γνωστή στο ευρύ κοινό ως Mariposa μίλησε στον Κωνσταντίνο Ντάφλο και το Breakfast@Star και για αυτό το θέμα που την ακολουθεί εδώ και χρόνια αλλά και για το όνειρό της να ασχοληθεί με την υποκριτική και την προσπάθεια που κάνει με ειδικές σπουδές στο αντικείμενο.

«Έχει δύο χρόνια που κάνω σεμινάρια και μαθήματα υποκριτικής. Είχα πολύ άγχος πριν πατήσω το κόκκινο χαλί στις Κάννες. Με το που πάτησα το πόδι μου, ένιωσα ότι ανήκω εκεί. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλά θυμήθηκα γιατί κάνω αυτά τα μαθήματα. Αν δουλεύεις, δεν υπάρχει δίκαιο και άδικο. Εγώ έχω δουλέψει πάρα πολύ και για τα social και για να γίνω ηθοποιός» είπε η Έλενα Κρεμλίδου και συνέχισε:

«Θα μου άρεσε να κάνω ένα guest στο «Τι Ψυχή Θα Παραδώσεις Μωρή». Θα δείξει. Επίσης, θέλω να δημιουργήσω μια ομάδα ανθρώπων που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με την παραγωγή περιεχομένου στα social»

Ενώ σε άλλο σημείο αναφέρθηκε στη γνωστή υπόθεση του revenge porn εναντίον της:

«Τα δώρα, είτε στο πρόσωπο είτε στο σώμα μας, μάς τα δίνει ο Θεός. Υπήρχε περίοδος μετά το revenge porn που κλείστηκα στο καβούκι μου. Ένιωσα βιασμένη με έναν τρόπο και μου πήρε πολύ χρόνο και πολλή ψυχοθεραπεία για να αναγνωρίσω αυτά τα προσόντα που μου έδωσε ο Θεός. Δεν το ξεπερνάς ποτέ 100% αυτό, το δουλεύεις»

