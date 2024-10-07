Survivor: Οι αετοί διχάζονται - Δείτε το trailer

Η αποχώρηση του Στέφανου Βλάχου αλλά και οι πέντε ψήφοι που πήρε ο Μιχάλης έχουν προβληματίσει τον Survivor που πλέον βλέπει τους Πράσινους με άλλο μάτι. Τι ήταν αυτό που άλλαξε τις προθέσεις της ομάδας του στην ψηφοφορία και δεν ψηφίστηκε η Εκατερίνα;

Ωστόσο, με δύο κρίσιμα αγωνίσματα μπροστά τους δεν υπάρχουν περιθώρια για αντιπαραθέσεις. Θα καταφέρουν οι Αετοί να λειτουργήσουν ομαδικά στο στίβο μάχης ή αυτή η νέα κόντρα θα τους στοιχίσει;

Απόψε, Τίγρεις και Αετοί διεκδικούν προμήθειες και ένα έπαθλο φαγητού. Οι αναμετρήσεις δύσκολες και η ένταση μεταξύ των δύο ομάδων χτυπάει κόκκινο…

Δείτε το τρέιλερ:

