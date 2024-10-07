Γιώργος Λιάγκας-Θέμης Αδαμαντίδης: Όχι στην καρδιά, στα σχοινιά για τις δηλώσεις για τον Απόστολο Λύτρα

Ο τραγουδιστής απολογήθηκε εν μέρει χθες για τις δηλώσεις που είχε κάνει σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Το Πρωινό» πριν από λίγο καιρό υπέρ του Απόστολου Λύτρα λέγοντας ότι δεν έπρεπε να χτυπήσει τη γυναίκα του στο πρόσωπο, ας την έσπρωχνε. Δηλώσεις που είχαν σχολιαστεί πολύ αρνητικά από όλα τα τηλεοπτικά πάνελ και από τον ίδιον τον παρουσιαστή της εκπομπής που έπαιξε την εν λόγω συνέντευξη.

Χθες ο Θέμης Αδαμαντίδης έδωσε νέα συνέντευξη στο «Ακόμα δεν είδες τίποτα» και φυσικά ρωτήθηκε και για αυτό το θέμα:

«Με στεναχώρησε η δικαστική διαμάχη που είχα με την πρώην σύντροφό μου, γιατί ήταν λίγο φουσκωμένο. Εγώ στη ζωή μου ποτέ δεν ήμουνα βίαιος.

Ζήτησα συγγνώμη από την πρώην σύντροφό μου για τη συμπεριφορά μου, αλλά όταν ένας άνδρας φροντίζει και στηρίζει μια γυναίκα, δεν μετράει αυτό; Είναι περίεργο ένας άνθρωπος να ζητάει από το νόμο να προστατευτεί, τη στιγμή που ο προστάτης του, είναι ο άνθρωπος που καταγγέλλει» είπε αρχικά ο Θέμης Αδαμαντίδης και συνέχισε μιλώντας για την πολυσυζητημένη δήλωσή του για τον Απόστολο Λύτρα:

«Ήθελα να στηρίξω τον Απόστολο Λύτρα. Όχι όμως για τις πράξεις του. Η δήλωση που έκανα ήταν άστοχη, δεν υπήρχε λόγος να την βγάλει στον αέρα ο κύριος Λιάγκας. Η δήλωση για τον Απόστολο Λύτρα ήταν παλιά. Την έβγαλε τώρα επειδή του κακοφάνηκε που δεν μίλησα στην κάμερα του στο αεροδρόμιο»

Τα λόγια του εκνεύρισαν ιδιαίτερα τον Γιώργο Λιάγκα που δεν το άφησε να πέσει κάτω και παίζοντας αυτές τις δηλώσεις του είπε: «Θέμη μου αγαπημένε είμαι σε πολύ δυσάρεστη θέση γιατί δεν το έχω κάνει ποτέ. Είμαι από τους ανθρώπους -και μπορεί κάποιοι να μην το πιστεύετε- έχω προστατεύσει όλους τους καλεσμένους μου. Όταν ένας καλεσμένος έρχεται και μου λέει «Γιώργο, δεν θέλω να με ρωτήσεις αυτό», δεν το έχω ρωτήσει ποτέ. Ας βγει ένας άνθρωπος στην Ελλάδα, ένας, να πει ότι ο Λιάγκας δεν τήρησε τον λόγο του, όταν του ζήτησα να μην μιλήσω π.χ. για το ποτήρι και με ρώτησε γι’ αυτό. Όταν οι συνεντεύξεις είναι μαγνητοσκοπημένες, κι όταν κάποιος έλεγε μία μπαρούφα που τον εξέθετε, εγώ ήμουν ο πρώτος ότι δεν θα παίξει αυτό γιατί σε εκθέτει. Ακόμα και για ανθρώπους που δεν είναι εν ζωή».

Η συνέντευξη που λέει ότι ήταν παλιά, όπως μου λέει η αρχισυντάκτριά μου κι οφείλω να την πιστέψω, είναι συνέντευξη που έγινε μία εβδομάδα πριν την έναρξη της σεζόν. Άρα ήταν μία καινούργια συνέντευξη. Δεύτερον, δε γνωρίζω που στέλνει κάμερες η αρχισυντάκτριά μου κι αν κάποιος μιλάει ή δεν μιλάει. Θεωρείς ότι είμαι ένας διάολος με διχαλωτή γλώσσα και ουρά που όποιος δε μιλάει στην εκπομπή, τον εκδικούμαι; Τον εκδικούμαι με το να βάλω στο στόμα του πράγματα που δεν έχει πει; Τα είπες αυτά τα πράγματα και δεν ξέρω αν το ξέρεις».

Φανερά εκνευρισμένος ο παρουσιαστής συνέχισε: «Για να το κλείσω, επειδή εγώ φοράω παντελόνια και δεν χτυπάω, γενικά, τα παιδιά μου. Η μαγκιά είναι να μην χτυπάς κανέναν, όχι μόνο τα παιδιά μας. Είναι γενικό το σχόλιο αυτό. Θέλω να σου θυμίσω και μην με προκαλείς άλλο, και ήταν 40 άνθρωποι παρόντες εδώ μέσα… Όταν πέρσι τα Χριστούγεννα έδινες εδώ συνέντευξη και ήταν παρούσα εδώ η πρώην σύντροφό σου κα Κίρκη…

Ήταν μαγνητοσκοπημένη η συνέντευξη και λες κάτι πάρα πολύ χοντρό που δεν τολμώ να το πω. και αφού επέλεξα να μην το παίξω, δεν θα το πω τώρα. Έκοψα τη συνέντευξη εκείνη την ώρα, σου είπα «ότι αν παίξουμε αυτό που είπες, θα καταστραφείς, ενώ εγώ κάνω επιτυχία», το έβγαλα από το μοντάζ και δεν το έπαιξα ποτέ. 40 άνθρωποι εδώ μέσα τραβάγανε τα μαλλιά τους με αυτό που είπες, δεν το πίστευαν. Σοκαριστήκαμε όλοι. Το έκοψα και δεν το έπαιξα. Άρα μην λες για εμένα Θέμη μου ότι σε εξέθεσα… Άλλοι σε εκθέτουν, εγώ πιθανόν να σε προστάτευσα».

