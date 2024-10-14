«Η Δίκη στον ΣΚΑΪ» στη νέα εποχή. Η αθλητική εκπομπή των μεγάλων αποκαλύψεων δίνει πάλι τον τόνο για να μη μείνει τίποτε στο σκοτάδι.

Η Εθνική Ελλάδος επιστρέφει: Σχολιάζουν ο πρωταθλητής Ευρώπης Θοδωρής Ζαγοράκης, ο προπονητής Νίκος Νιόπλιας και ο ταμίας της ΕΠΟ Στέργιος Αντωνίου.

Αποκάλυψη: Λύνει τη σιωπή του, ζωντανά και αποκλειστικά, ο πατέρας του αδικοχαμένου αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη, ο Θανάσης Λυγγερίδης. Στο studio, ο πρόεδρος του ΙΔΕΑΔ Ανδρέας Μαλάτος και οι δημοσιογράφοι Γιώργος Μπούζος και Μαίρη Μπενέα.

