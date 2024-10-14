Της Μαρίνας Χαραλάμπους

Το Victoria's Secret Fashion Show επιστρέφει δυναμικά φέτος μετά από 6 χρόνια απουσίας. Το show θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη στις 15 Οκτωβρίου 2024. Η καταπληκτική Cher θα είναι πρωταγωνίστρια της βραδιάς αφού θα τραγουδήσει καθώς τα top-models θα κάνουν catwalk.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας, ανάμεσα στα σημαντικότερα μοντέλα παγκοσμίως που θα περπατήσουν στην πασαρέλα φέτος, θα δούμε και μια Ελληνίδα. Ο λόγος για την Ανθή Φακιδάρη η οποία είναι 21 χρονών και ήδη έχει καταφέρει να ξεχωρίσει στον χώρο της μόδας παγκοσμίως.

Με καταγωγή από το Περιστέρι, έχει κατακτήσει ήδη τις παγκόσμιες μητροπόλεις. Μοιράζεται τον χρόνο της ανάμεσα σε Αθήνα, Μιλάνο και Νέα Υόρκη, αν και πλέον έχει ως βάση της το Παρίσι. Έχει περπατήσει σε πασαρέλες στις Εβδομάδες μόδας όλου του κόσμου. Cartier, Louis Vuitton, Ralph Lauren, Chanel, Giorgio Armani, The Attico και Givenchy είναι κάποιοι από τους οίκους που έχει συνεργαστεί.

Έχει πρωταγωνιστήσει σε καμπάνιες για μερικά από τα πιο αναγνωρίσιμα brands παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένου του Versace.

Μιλώντας λίγους μήνες πριν στο Περιοδικό «Κ» η Ανθή μοιράστηκε τις δύσκολες στιγμές που βιώνει στο επάγγελμά της καθώς και όλα αυτά που τροφοδοτούν την αγάπη της για τη μόδα.

«Είναι μια δουλειά με ευχάριστες, αλλά και δύσκολες στιγμές. Προσωπικά, με τροφοδοτεί το κομμάτι της καλλιτεχνικής έκφρασης. Η αίσθηση, δηλαδή, ότι το σώμα μου γίνεται ένας καμβάς μέσω του οποίου μπορούν να ζωντανέψουν συναισθήματα ή το όραμα ενός φωτογράφου, ενός σχεδιαστή. Από την άλλη, χρειάζεσαι γερό στομάχι. Είσαι διαρκώς με μια βαλίτσα στο χέρι, μακριά απ’ την οικογένεια και τους φίλους σου, βιώνεις πολλές απορρίψεις. Ξέρεις, καμιά φορά, όσο απολαμβάνω το να μου πει κάποιος “Τι όμορφη που είσαι!”, άλλο τόσο με φέρνει σε αμηχανία. Έχω εισπράξει κακεντρεχή σχόλια του στιλ «είσαι όμορφη, άρα κενή περιεχομένου».



Ένα πολύ σημαντικό show για το brand αφού αλλάζει στρατηγική μετά από αρνητικά σχόλια που δέχθηκε για έλλειψη ποικιλομορφίας και συμπερίληψης. Αυτή τη φορά, υπόσχονται να τιμήσουν τη διαφορετικότητα και να «αγκαλιάσουν» όλες τις γυναίκες.

Η Ανθή βρίσκεται ήδη στην Νέα Υόρκη εδώ και λίγες μέρες και μετά τα απαιτητικά castings που έκανε, κατάφερε να βρεθεί στη λίστα με τα σημαντικότερα μοντέλα της εποχής.

Προετοιμάζεται για να περπατήσει δίπλα στην Gigi Hadid και την Tyra Banks και αναμένουμε να δούμε τα «φτερά» που θα φορέσει στη λαμπερή αυτή βραδιά.





